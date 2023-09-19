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Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, риелтора и покупателя земли, мошенническим путем оформивших из муниципальной собственности... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T19:52
2023-09-19T19:52
2023-09-19T19:52
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СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, риелтора и покупателя земли, мошенническим путем оформивших из муниципальной собственности участки стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Один из участников сговора являлся риелтором, второй – покупателем. В результате реализованного злоумышленниками преступного плана из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей, отметили в СК.Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Оба ее установленных участниках теперь фигуранты уголовного дела и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. Для возмещения ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствие наложило на участки арест.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, мошенничество, черноморское, крымский следком
Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн
В Крыму за мошенничество с муниципальной землей на 3,5 млн ответят риелтор и покупатель
СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, риелтора и покупателя земли, мошенническим путем оформивших из муниципальной собственности участки стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что двое жителей Черноморского района предоставили для госрегистрации пакет документов с ложными сведениями о принадлежности двух земельных участков, находящихся в муниципальной собственности", – говорится в сообщении ведомства.
Один из участников сговора являлся риелтором, второй – покупателем. В результате реализованного злоумышленниками преступного плана из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей, отметили в СК.
Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Оба ее установленных участниках теперь фигуранты уголовного дела и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. Для возмещения ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствие наложило на участки арест.
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