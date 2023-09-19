https://crimea.ria.ru/20230919/dvoe-krymchan-popalis-na-afere-s-munitsipalnoy-zemley-na-35-mln-1131529329.html

Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн

Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Двое крымчан попались на афере с муниципальной землей на 3,5 млн

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, риелтора и покупателя земли, мошенническим путем оформивших из муниципальной собственности... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T19:52

2023-09-19T19:52

2023-09-19T19:52

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

новости крыма

происшествия

мошенничество

черноморское

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, риелтора и покупателя земли, мошенническим путем оформивших из муниципальной собственности участки стоимостью 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.Один из участников сговора являлся риелтором, второй – покупателем. В результате реализованного злоумышленниками преступного плана из собственности Межводненского сельского поселения выбыли участки общей рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей, отметили в СК.Преступную схему раскрыли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю. Оба ее установленных участниках теперь фигуранты уголовного дела и обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.Расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. Для возмещения ущерба и возврата земель в собственность муниципалитета следствие наложило на участки арест.Читайте также на РИА Новости Крым:Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор В Крыму за мошенничество с землей осудили нотариуса и госрегистраторов

крым

черноморское

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, происшествия, мошенничество, черноморское, крымский следком