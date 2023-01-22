https://crimea.ria.ru/20230122/ne-nado-illyuziy-medvedev-o-konflikte-na-ukraine-1126523613.html

Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине

Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 22.01.2023

Не надо иллюзий: Медведев о конфликте на Украине

Встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии и принятые по ее результатам решения прямо говорят о стремлении... РИА Новости Крым, 22.01.2023

2023-01-22T17:26

2023-01-22T17:26

2023-01-22T17:34

дмитрий медведев

украина

сша

нато

мнения

сво

политика

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/11/1124928070_0:0:2788:1569_1920x0_80_0_0_58bfb0544182f081818e4ae54f8b6eac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Встреча контактной группы стран-членов НАТО по поддержке Украины на базе Рамштайн в Германии и принятые по ее результатам решения прямо говорят о стремлении противников "измотать Россию, а лучше – уничтожить". Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В пятницу, 20 января, министр обороны США Ллойд Остин по итогам встречи озвучил новые договоренности по поставкам оружия киевскому режиму."Встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить", – считает Медведев.Замглавы Совбеза отметил, что оружия у них достаточно, и если возникнет необходимость – начнут производить новое. Поэтому "не надо иллюзий – "будет очень непросто", подчеркнул Медведев.При этом зампредседателя Совбеза России подчеркнул, что в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится "новый военный альянс из стран, которых достали американцы и их союзники". Подобное всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн, подчеркнул он."И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние. Если, конечно, не будет слишком поздно", – резюмировал Медведев.Ранее Медведев назвал конфликт России с Украиной и коллективным Западом, который ее поддерживает и вооружает, "новой Отечественной войной".В свою очередь спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе.Перед встречей на базе Рамштайн генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по ее итогам будет принято решение о поставках киевскому режиму тяжелого вооружения. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что такие поставки не смогут изменить ход специальной военной операции и доставят больше бед самой Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковМы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостровОт лукавого: Лавров о "готовности" Запада к переговорам по Украине

https://crimea.ria.ru/20230121/novaya-otechestvennaya-voyna-medvedev-dal-opredelenie-svo--1126509437.html

https://crimea.ria.ru/20230120/oruzhie-ne-pomozhet--podpolkovnik-armii-ssha-soobschil-ukraine-plokhie-novosti-1126490259.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, украина, сша, нато, мнения, сво, политика, безопасность, новости