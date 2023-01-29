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"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы Киева

"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы Киева - РИА Новости Крым, 29.01.2023

"Гавканье из-под дивана": в Крыму прокомментировали угрозы Киева

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сравнил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана". РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-29T10:21

2023-01-29T10:21

2023-01-29T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сравнил угрозу Киева нанести ракетный удар по полуострову "гавканьем из-под дивана".Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что после достижения договоренностей о поставках Украине западных танков, Киев ведет переговоры поставках ракет повышенной дальности и ударных самолетов для ударов по тыловой инфраструктуре российских войск, в том числе в Крыму.Угрозы КрымуНа прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что Вашингтон рассматривает возможность передать Киеву оружие для ударов по Крыму. Как утверждает издание, ранее категоричная позиция администрации президента Джо Байдена по этому вопросу "начинает смягчаться".В свою очередь председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол заявил, что США должны передать Киеву американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине вооружения для ударов по территории России будут означать вывод конфликта на новый уровень.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что заявления о возможности поставок Украине ракет ATACMS являются элементом психологической войны против России. По его словам, в любом случае вся поставляемая Киеву военная техника будет уничтожена.Мнения военных экспертовСША и их союзники по НАТО с высокой долей вероятности могут передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и планирующие бомбы малого диаметра GLSDB по результатам следующего саммита на базе Рамштайн, считает военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.При этом, отмечает аналитик, как показали неоднократные попытки Украины атаковать военные и энергетические цели в Крыму с помощью беспилотников, эти объекты надежно прикрыты системами ПВО.В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов полагает, что Украина уже сейчас получает от Запада вооружение, способное наносить удары по тылам российских войск, в том числе в Крыму. Российские системы противовоздушной обороны способны эффективно противостоять этим угрозам, но необходимо увеличивать плотность ПВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная угроза для Крыма: к чему готовится НАТОРакеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику СШАОружие не поможет: Аксенов ответил Зеленскому на угрозу "вернуть" Крым

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