https://crimea.ria.ru/20230226/armiya-rossii-unichtozhila-svyshe-600-ukrainskikh-samoletov-i-vertoletov-1127206477.html

Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов

Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов

С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 600 украинских самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T14:10

2023-02-26T14:10

2023-02-26T14:10

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810190_0:11:1651:939_1920x0_80_0_0_f5f73c775137f50dec86c4ac1b5b3511.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 600 украинских самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены семь украинских беспилотников в районах Херсонской области и в Луганской Народной Республике.Также в ежедневной сводке ведомства сообщается об уничтожении склада боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Кроме того, в ДНР разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады.Накануне Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области.В Минобороны также сообщали, что в ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила склады ВСУ с боеприпасами, западную технику и сотни военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что, если не Крым: где ВСУ готовят наступление – мнениеПочему Запад не поставит Украине самолеты для атак на РоссиюЗеленскому предрекли судьбу Саакашвили

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии