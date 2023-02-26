Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230226/armiya-rossii-unichtozhila-svyshe-600-ukrainskikh-samoletov-i-vertoletov-1127206477.html
Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 600 украинских самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T14:10
2023-02-26T14:10
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810190_0:11:1651:939_1920x0_80_0_0_f5f73c775137f50dec86c4ac1b5b3511.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 600 украинских самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены семь украинских беспилотников в районах Херсонской области и в Луганской Народной Республике.Также в ежедневной сводке ведомства сообщается об уничтожении склада боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Кроме того, в ДНР разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады.Накануне Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области.В Минобороны также сообщали, что в ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила склады ВСУ с боеприпасами, западную технику и сотни военнослужащих противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Что, если не Крым: где ВСУ готовят наступление – мнениеПочему Запад не поставит Украине самолеты для атак на РоссиюЗеленскому предрекли судьбу Саакашвили
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810190_9:0:1409:1050_1920x0_80_0_0_a9bd3802611fef11622510b19d307f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов

С начала спецоперации армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов

14:10 26.02.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. С начала проведения спецоперации российские военные уничтожили более 600 украинских самолетов и вертолетов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С начала проведения специальной военной операции уничтожены 390 самолетов, 211 вертолетов, 3243 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также уничтожены семь украинских беспилотников в районах Херсонской области и в Луганской Народной Республике.
Также в ежедневной сводке ведомства сообщается об уничтожении склада боеприпасов 102-й бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Кроме того, в ДНР разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады.
Накануне Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций ВСУ в Днепропетровской области.
В Минобороны также сообщали, что в ходе наступления в Донбассе российская армия за сутки уничтожила склады ВСУ с боеприпасами, западную технику и сотни военнослужащих противника.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что, если не Крым: где ВСУ готовят наступление – мнение
Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
Зеленскому предрекли судьбу Саакашвили
 
СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссияАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения
15:38В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
15:03Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
14:48Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
14:30Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
14:10Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
13:52Путин назвал главное условие победы России
13:26Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
13:01Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
12:35Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
12:12Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
11:36Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада
10:42Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:11В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
09:47В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
09:19Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
09:02Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
08:28В школах Симферополя проверят качество питания детей
08:01Хроника Крымской весны: 26 февраля
Лента новостейМолния