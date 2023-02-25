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Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление
Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление
Киев готовит наступательные подразделения, но не для военного захвата Крыма, а для удара в сторону Бердянска в Запорожской области. При этом полностью исключать РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T17:41
2023-02-25T17:41
2023-02-25T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Киев готовит наступательные подразделения, но не для военного захвата Крыма, а для удара в сторону Бердянска в Запорожской области. При этом полностью исключать опасности для полуострова не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт Владимир Евсеев.Не Крымское направление, а Бердянское24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке на Украине и "в других государствах" наступательных подразделений "разного рода и характера" для захвата Крыма военным путем.По словам Владимира Евсеева, корпуса действительно готовятся, но для других целей. А подобные заявления – отвлекающий маневр.Он подчеркнул, что с Херсонского направления Украина перебросила войска в Донбасс, что также свидетельствует о других на сегодняшний день целях Киева.Нельзя недооценивать угрозБолее реальную опасность для Крыма представляют пусковые установки HIMARS с дальностью 300 километров, которые, по некоторым данным, уже поставлены на Украину, отметил эксперт."Вот это может представлять опасность для крымчан. Гипотетически они уже могут быть в составе Вооруженных сил Украины. Неприятно, да, появляется тревога: ударить могут в любой момент. Но нет оружия универсального – каждое имеет методы противодействия. И эти все ракеты перехватываются системами ПВО ", – сказал Евсеев.Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах с усилением угроз "речь идет о необходимости усиления системы противовоздушной обороны" в регионе."Полет достаточно долго будет идти, и за это время ее (ракету) засекут", – сказал он.Ранее военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя силовое взятие ВСУ Крыма, отметил, что это нереально, а также заявил, что использование Киевом дальнобойных ракет приведет к уничтожению самой Украины.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление
Военный эксперт Евсеев: ВСУ готовят подразделения для наступления на Бердянск
17:41 25.02.2023 (обновлено: 17:42 25.02.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Киев готовит наступательные подразделения, но не для военного захвата Крыма, а для удара в сторону Бердянска в Запорожской области. При этом полностью исключать опасности для полуострова не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сказал военный эксперт Владимир Евсеев.
Не Крымское направление, а Бердянское
24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил
о подготовке на Украине и "в других государствах" наступательных подразделений "разного рода и характера" для захвата Крыма военным путем.
По словам Владимира Евсеева, корпуса действительно готовятся, но для других целей. А подобные заявления – отвлекающий маневр.
"Три корпуса, которые готовятся, предназначены не для Крыма. Они хотят ударить в сторону Бердянска. Поэтому так сильно удерживается Угледар. А население Крыма просто запугивают, чтобы взывать панику", – убежден Евсеев.
Он подчеркнул, что с Херсонского направления Украина перебросила войска в Донбасс, что также свидетельствует о других на сегодняшний день целях Киева.
Нельзя недооценивать угроз
Более реальную опасность для Крыма представляют пусковые установки HIMARS с дальностью 300 километров, которые, по некоторым данным, уже поставлены на Украину, отметил эксперт.
"Вот это может представлять опасность для крымчан. Гипотетически они уже могут быть в составе Вооруженных сил Украины. Неприятно, да, появляется тревога: ударить могут в любой момент. Но нет оружия универсального – каждое имеет методы противодействия. И эти все ракеты перехватываются системами ПВО ", – сказал Евсеев.
Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах с усилением угроз "речь идет о необходимости усиления системы противовоздушной обороны" в регионе.
"Полет достаточно долго будет идти, и за это время ее (ракету) засекут", – сказал он.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя силовое взятие ВСУ Крыма, отметил, что это нереально
, а также заявил, что использование Киевом дальнобойных ракет приведет к уничтожению самой Украины.
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