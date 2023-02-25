https://crimea.ria.ru/20230225/chto-esli-ne-krym-gde-v-deystvitelnosti-vsu-gotovyat-nastuplenie-1127196527.html

Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление

Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление

Киев готовит наступательные подразделения, но не для военного захвата Крыма, а для удара в сторону Бердянска в Запорожской области. При этом полностью исключать РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T17:41

2023-02-25T17:41

2023-02-25T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Киев готовит наступательные подразделения, но не для военного захвата Крыма, а для удара в сторону Бердянска в Запорожской области. При этом полностью исключать опасности для полуострова не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал военный эксперт Владимир Евсеев.Не Крымское направление, а Бердянское24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке на Украине и "в других государствах" наступательных подразделений "разного рода и характера" для захвата Крыма военным путем.По словам Владимира Евсеева, корпуса действительно готовятся, но для других целей. А подобные заявления – отвлекающий маневр.Он подчеркнул, что с Херсонского направления Украина перебросила войска в Донбасс, что также свидетельствует о других на сегодняшний день целях Киева.Нельзя недооценивать угрозБолее реальную опасность для Крыма представляют пусковые установки HIMARS с дальностью 300 километров, которые, по некоторым данным, уже поставлены на Украину, отметил эксперт."Вот это может представлять опасность для крымчан. Гипотетически они уже могут быть в составе Вооруженных сил Украины. Неприятно, да, появляется тревога: ударить могут в любой момент. Но нет оружия универсального – каждое имеет методы противодействия. И эти все ракеты перехватываются системами ПВО ", – сказал Евсеев.Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах с усилением угроз "речь идет о необходимости усиления системы противовоздушной обороны" в регионе."Полет достаточно долго будет идти, и за это время ее (ракету) засекут", – сказал он.Ранее военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя силовое взятие ВСУ Крыма, отметил, что это нереально, а также заявил, что использование Киевом дальнобойных ракет приведет к уничтожению самой Украины.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Захват Крыма: ветеран ФСО раскрыл замысел Вашингтона и КиеваНаступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления

https://crimea.ria.ru/20230225/popytka-voennogo-zakhvata-kryma-unichtozhit-samu-ukrainu--mneniya-1127195663.html

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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