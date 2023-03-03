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В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ
В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ - РИА Новости Крым, 03.03.2023
В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T15:17
2023-03-03T15:34
владимир путин (политик)
военное положение в новых регионах россии
закон и право
гособоронзаказ
военное положение
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа , будет вводиться внешнее управление.Управляющая организация для таких компаний будет определяться на основании предложений Минпромторга.Также при коллегии ВПК будет создана рабочая группа по вопросам работы предприятий, выполняющих гособоронзаказ во время действия военного положения.Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.В настоящее время военное положение в РФ действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. Его регламенты обозначены федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении".Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиГособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – ШойгуКазначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
https://crimea.ria.ru/20230303/voennoe-polozhenie-chto-zhdet-rossiyan-v-sluchae-ego-vvedeniya-1124731076.html
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владимир путин (политик), военное положение в новых регионах россии, закон и право, гособоронзаказ, военное положение, россия, безопасность
В срывающих гособоронзаказ компаниях введут внешнее управление - указ

Срывающие гособоронзаказ предприятия будут переходить под внешнее управление - указ Путина

15:17 03.03.2023 (обновлено: 15:34 03.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа , будет вводиться внешнее управление.
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в случае нарушения компаниями своих обязательств по оборонным контрактам, в том числе по обеспечению поставок продукции, "впредь до отмены военного положения приостанавливаются права участников (акционеров) такого хозяйственного общества и полномочия их органов управления".
Управляющая организация для таких компаний будет определяться на основании предложений Минпромторга.
Также при коллегии ВПК будет создана рабочая группа по вопросам работы предприятий, выполняющих гособоронзаказ во время действия военного положения.
Указ вступил в силу в пятницу, 3 марта 2023 года.
В настоящее время военное положение в РФ действует на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Военное положение, в отличие от чрезвычайного положения, вводится только при существовании внешней угрозы России. Такой режим не означает начало войны и в современной России не вводился ни разу. Его регламенты обозначены федеральным конституционном законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении".
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
15:22
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Владимир Путин (политик)Военное положение в новых регионах РоссииЗакон и правоГособоронзаказВоенное положениеРоссияБезопасность
 
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