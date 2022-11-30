Рейтинг@Mail.ru
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-na-2023-god-uvelichat-v-15-raza--shoygu-1125615125.html
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу
В 2023 году гособоронзаказ увеличат в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности ВС РФ на 97%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a645da78a6e76e562691b271d7d57b77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В 2023 году гособоронзаказ увеличат в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности ВС РФ на 97%. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.Он отметил, что проведение специальной военной операции России на Украине и частичной мобилизации повысило требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. Вместе с тем, показатель исполнения контрактов к концу года составит не менее 99%."На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", – сказал генерал армии на заседании коллегии военного ведомства.Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска, а также увеличить гособоронзаказ на 2023 год для обеспечения всех потребностей Вооруженных сил в текущих условиях.Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ.
https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html
https://crimea.ria.ru/20221028/vse-problemy-so-snabzheniem-mobilizovannykh-resheny--shoygu-1125144712.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_71b18b914e1ed06663cb849a7be91a15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, экономика
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу

Шойгу: объем финансирования гособоронзаказа в 2023 году увеличат в полтора раза

14:10 30.11.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО "766 УПТК"
Министр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО 766 УПТК
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В 2023 году гособоронзаказ увеличат в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности ВС РФ на 97%. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
Он отметил, что проведение специальной военной операции России на Украине и частичной мобилизации повысило требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. Вместе с тем, показатель исполнения контрактов к концу года составит не менее 99%.
Учебные сборы для мобилизованных в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:27
Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу
"На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", – сказал генерал армии на заседании коллегии военного ведомства.
Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска, а также увеличить гособоронзаказ на 2023 год для обеспечения всех потребностей Вооруженных сил в текущих условиях.
"В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", – сказал министр.
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 17:36
Все проблемы со снабжением мобилизованных решены – Шойгу
Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ.
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФАрмия и флотЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:13Украинский истребитель Су-25 сбит в небе над ДНР — Минобороны
15:12В Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
15:01Глава Белогорского района Крыма подала в отставку
14:57ВС РФ разгромили крупный склад вооружения ВСУ под Днепропетровском
14:56В России вырастут зарплаты бюджетников
14:51Польша готовит аннексию Западной Украины - Нарышкин
14:43Армия России освободила еще два поселка в ДНР
14:35Совет Федерации одобрил закон о запрете пропаганды ЛГБТ
14:21Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
14:18Инфляция в 2023 году будет снижаться – Путин
14:10Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу
13:58В Совфеде одобрили трехлетний бюджет России
13:45Назначен новый директор Запорожской АЭС
13:27Резервисты готовы к отправке в зону СВО – Шойгу
13:01Совфед РФ обратился к парламентам стран мира из-за обстрелов ЗАЭС
12:51Переправы из Крыма ожидают около 500 грузовиков
12:43Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
Лента новостейМолния