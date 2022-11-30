https://crimea.ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-na-2023-god-uvelichat-v-15-raza--shoygu-1125615125.html

Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу

Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу

В 2023 году гособоронзаказ увеличат в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности ВС РФ на 97%. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В 2023 году гособоронзаказ увеличат в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности ВС РФ на 97%. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.Он отметил, что проведение специальной военной операции России на Украине и частичной мобилизации повысило требования к гособоронзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. Вместе с тем, показатель исполнения контрактов к концу года составит не менее 99%."На базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", – сказал генерал армии на заседании коллегии военного ведомства.Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объем производства, организовать опережающие поставки в войска, а также увеличить гособоронзаказ на 2023 год для обеспечения всех потребностей Вооруженных сил в текущих условиях.Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ.

https://crimea.ria.ru/20221130/rezervisty-gotovy-k-otpravke-v-zonu-svo--shoygu-1125613426.html

https://crimea.ria.ru/20221028/vse-problemy-so-snabzheniem-mobilizovannykh-resheny--shoygu-1125144712.html

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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, экономика