https://crimea.ria.ru/20230301/kaznacheystvo-proveryaet-raskhody-minoborony-v-ramkakh-svo-1127281506.html

Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T12:55

2023-03-01T12:55

2023-03-01T12:55

министерство обороны рф

сво

казначейство рф

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михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Михаил Мишустин поручил Роману Артюхину лично заниматься такими проверками."Здесь смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены. И ни одного рубля чтобы не было потрачено неэффективно", - заключил премьер.Ранее Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России призвал непрерывно наращивать мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. Он анонсировал проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу

https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html

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министерство обороны рф, сво, казначейство рф, экономика, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, михаил мишустин