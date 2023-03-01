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Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T12:55
2023-03-01T12:55
2023-03-01T12:55
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.Михаил Мишустин поручил Роману Артюхину лично заниматься такими проверками."Здесь смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены. И ни одного рубля чтобы не было потрачено неэффективно", - заключил премьер.Ранее Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России призвал непрерывно наращивать мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. Он анонсировал проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство проверит, куда расходовали выделяемые на нужды СВО деньгиПутин назвал причины и задачи СВО на УкраинеКоллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу
https://crimea.ria.ru/20230228/v-sevastopole-prinyali-zakon-dlya-uchastnikov-svo-1127247658.html
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министерство обороны рф, сво, казначейство рф, экономика, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, михаил мишустин
Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Проверки оборонного военного ведомства проводятся по четырем ключевым направлениям и осуществляются в рамках поручения правительства по итогам координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
"Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, ГСМ и отдельные вопросы ремонта и производства вооружения и военной техники. Работа будет продолжена", - сообщил глава Федерального казначейства.
Михаил Мишустин поручил Роману Артюхину лично заниматься такими проверками.
"Здесь смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены. И ни одного рубля чтобы не было потрачено неэффективно", - заключил премьер.
Ранее Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России призвал
непрерывно наращивать мощности российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также улучшать качественные характеристики выпускаемой продукции. Он анонсировал проверки расходования средств, выделяемых на ремонт и производство вооружения, военной и специальной техники.
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