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Названа официальная столица Запорожской области – указ - РИА Новости Крым, 03.03.2023
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Названа официальная столица Запорожской области – указ
Названа официальная столица Запорожской области – указ - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Названа официальная столица Запорожской области – указ
Указом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого регион разделен на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T20:25
2023-03-03T20:53
запорожская область
евгений балицкий
россия
политика
новые регионы россии
общество
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Указом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого регион разделен на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, сообщает РИА Новости.Документом образованы 16 административных единиц области. Из них три – города областного значения — Мелитополь, Бердянск и Энергодар.Также определены границы еще 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.Границы всех них, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, уточняется в документе.Указ подписан 3 марта и вступает в силу после его официального опубликования.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем
https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html
запорожская область
россия
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запорожская область, евгений балицкий, россия, политика, новые регионы россии, общество, мелитополь
Названа официальная столица Запорожской области – указ

Запорожская область разделена на 16 территориальных единиц со столицей в Мелитополе - указ

20:25 03.03.2023 (обновлено: 20:53 03.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Указом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого регион разделен на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, сообщает РИА Новости.
"Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь", – говорится в тексте указа.
Документом образованы 16 административных единиц области. Из них три – города областного значения — Мелитополь, Бердянск и Энергодар.
Также определены границы еще 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.
Границы всех них, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, уточняется в документе.
Указ подписан 3 марта и вступает в силу после его официального опубликования.
Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.
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