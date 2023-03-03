https://crimea.ria.ru/20230303/nazvana-ofitsialnaya-stolitsa-zaporozhskoy-oblasti-rossii--ukaz-1127338875.html

Названа официальная столица Запорожской области – указ

Названа официальная столица Запорожской области – указ - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Названа официальная столица Запорожской области – указ

Указом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого регион разделен на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T20:25

2023-03-03T20:25

2023-03-03T20:53

запорожская область

евгений балицкий

россия

политика

новые регионы россии

общество

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Указом врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого регион разделен на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, сообщает РИА Новости.Документом образованы 16 административных единиц области. Из них три – города областного значения — Мелитополь, Бердянск и Энергодар.Также определены границы еще 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.Границы всех них, а также городов Бердянск и Энергодар определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, уточняется в документе.Указ подписан 3 марта и вступает в силу после его официального опубликования.Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Российское военно-историческое общество установит мемориал в Мелитополе Четыре человека погибли в результате обстрела моста под Мелитополем

https://crimea.ria.ru/20230121/kogda-otremontiruyut-dorogu-iz-melitopolya-v-krym-1126508700.html

запорожская область

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новые регионы россии

мелитополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, россия, политика, новые регионы россии, общество, мелитополь