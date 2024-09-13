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Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
Новая трасса Джубга - Сочи будет платной - РИА Новости Крым, 13.09.2024
Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
Проезд по новой автомобильной трассе Джубга - Сочи будет платным, заявил журналистам на Форуме дорожных инициатив глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. РИА Новости Крым, 13.09.2024
2024-09-13T10:32
2024-09-13T10:32
2024-09-13T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Проезд по новой автомобильной трассе Джубга - Сочи будет платным, заявил журналистам на Форуме дорожных инициатив глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что значительную роль в стабильной работе туристической отрасли играет транспортная инфраструктура. Он подчеркнул большой потенциал развития юга страны."Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из которых имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще 2, ЛНР и Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста", – сказал Марат Хуснуллин.Развитию главной транспортной артерии на юг страны уделяется пристальное внимание, ведь именно по ней автомобилисты едут как к Черному морю, так и в новые субъекты.Новая автодорога Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут. В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что решение о том, будет ли проезд по будущей скоростной автомагистрали Джубга - Сочи платным, еще не принято.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать
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россия, сочи, краснодарский край, автодор, марат хуснуллин, транспорт, логистика
Новая трасса Джубга - Сочи будет платной
Новая трасса Джубга - Сочи будет платной – Петушенко
10:32 13.09.2024 (обновлено: 10:33 13.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Проезд по новой автомобильной трассе Джубга - Сочи будет платным, заявил журналистам на Форуме дорожных инициатив глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
"Отличительной чертой госкомпании является то, что мы привлекаем деньги с рынка в условиях недостаточного государственного финансирования. Поэтому дороги, которые мы строим, платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния. Эти деньги возвратные и платные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты. Ко всему прочему большой объем мы тоже привлекаем с рынка под свои обязательства. Поэтому трасса будет платной, безоговорочно", - цитирует Петушенко РИА Новости.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что значительную роль в стабильной работе туристической отрасли играет транспортная инфраструктура. Он подчеркнул большой потенциал развития юга страны.
"Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из которых имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще 2, ЛНР и Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста", – сказал Марат Хуснуллин.
Развитию главной транспортной артерии на юг страны уделяется пристальное внимание, ведь именно по ней автомобилисты едут как к Черному морю, так и в новые субъекты.
Новая автодорога Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут.
В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что решение о том, будет ли проезд по будущей скоростной автомагистрали Джубга - Сочи платным, еще не принято.
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