https://crimea.ria.ru/20240913/novaya-trassa-dzhubga---sochi-budet-platnoy-1140317546.html

Новая трасса Джубга - Сочи будет платной

Новая трасса Джубга - Сочи будет платной - РИА Новости Крым, 13.09.2024

Новая трасса Джубга - Сочи будет платной

Проезд по новой автомобильной трассе Джубга - Сочи будет платным, заявил журналистам на Форуме дорожных инициатив глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко. РИА Новости Крым, 13.09.2024

2024-09-13T10:32

2024-09-13T10:32

2024-09-13T10:33

россия

сочи

краснодарский край

автодор

марат хуснуллин

транспорт

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Проезд по новой автомобильной трассе Джубга - Сочи будет платным, заявил журналистам на Форуме дорожных инициатив глава компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в свою очередь отметил, что значительную роль в стабильной работе туристической отрасли играет транспортная инфраструктура. Он подчеркнул большой потенциал развития юга страны."Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят 9 субъектов, 7 из которых имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще 2, ЛНР и Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста", – сказал Марат Хуснуллин.Развитию главной транспортной артерии на юг страны уделяется пристальное внимание, ведь именно по ней автомобилисты едут как к Черному морю, так и в новые субъекты.Новая автодорога Джубга - Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 "Дон" до Сочи в четыре раза. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал поручение предоставить схему финансирования строительства этой трассы. Также он давал поручение обеспечить с 2024 года проектирование магистрали, определив ее оптимальный маршрут. В июне вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что решение о том, будет ли проезд по будущей скоростной автомагистрали Джубга - Сочи платным, еще не принято.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как транспортное кольцо вокруг Азовского моря изменит туризм в КрымуДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в КрымуКурорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

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сочи

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сочи, краснодарский край, автодор, марат хуснуллин, транспорт, логистика