https://crimea.ria.ru/20240531/detskiy-otdykh--skolko-shkolnikov-iz-kryma-otdokhnut-v-lageryakh-1137754443.html

Детский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагерях

Детский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагерях - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Детский отдых – сколько школьников из Крыма отдохнут в лагерях

В Крыму летний отдых школьников будет организован в 364 организациях, планируется оздоровить около 80% детей из всех районов республики. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T14:01

2024-05-31T14:01

2024-05-31T14:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Крыму летний отдых школьников будет организован в 364 организациях, планируется оздоровить около 80% детей из всех районов республики. Об этом сообщила замминистра образования, науки и молодежи РК Оксана Красникова в пресс-центре РИА Новости Крым."В этом году мы ставим задачу охватить оздоровлением 80% крымских школьников. Для этого у нас есть 364 организации, которые будут заниматься отдыхом. В этом году у нас открыто почти на 30 лагерей дневного пребывания больше. Также ребята смогут посещать дневные тематические площадки при школах и учреждениях допобобразования", - рассказала она.Будут работать и загородные лагеря – в республике их 52. Однако в этом летнем сезоне открыться по объективным причинам смогут не все, отметила Красникова."В реестре у нас 52 загородных лагеря, но в этом году планируют работать 37. По определенным причинам – где-то проходит реорганизация лагеря, где-то проводится капремонт. Также есть несколько лагерей, где закрыт доступ к морю, и они приостановили свою деятельность. Но у всех этих учреждений есть замечательная возможность выполнить реконструкцию корпусов и ремонты, и в следующем году, мы надеемся, они откроются и примут ребят", - добавила она.В целом во всех оздоровительных учреждениях пройдет около 90 профильных смен, в том числе спортивные, творческие и другие. Особое внимание уделено инклюзивным сменам – для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такие смены планируются в санатории "Южнбережный", а также лагере "Звездный"."Мы уже отработали такую практику и реализуем ее, когда ребята могут отдохнуть вместе с родителями. К сожалению, не все ребята настолько социализированы, чтобы приехать самостоятельно и быть самому в детском коллективе, поэтому мы прорабатываем такой вариант", - заключила она.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать в Крыму лагерь для отдыха ребенкаОт юга до востока - готов ли Крым принимать гостей190 тысяч детей примут летом детские лагеря Крыма

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