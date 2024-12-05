https://crimea.ria.ru/20241205/krym-na-yamef-podpisal-9-soglasheniy-i-memorandumov-na-37-mlrd-rubley-1142414645.html

Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублей

Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублей

В рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит сегодня в Уфе, подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:07

2024-12-05T18:07

2024-12-05T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В рамках Ялтинского международного экономического форума, который проходит сегодня в Уфе, подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство, отметил он.В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.Кроме того, планируется построить многофункциональный комплекс в Керчи с объемом инвестиций почти 10 млрд рублей и туристический комплекс в Коктебель на сумму свыше 4 млрд рублей.Также будет создано предприятие по производству гипсокартона на 500 млн рублей и изделий из пластика на 75 млн рублей.Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве по реализации на территории республики инвестиционных проектов между АО "Корпорация развития Республики Крым" и инвестором "Симферопольская девелоперская компания".Он добавил, что в рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленной политики Республики Крым и Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и В контакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыВ Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублейВ Крыму планируют развивать медицинский туризм

https://crimea.ria.ru/20241205/v-krymu-valovyy-regionalnyy-produkt-vyros-na-tret-za-10-let-1142395319.html

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