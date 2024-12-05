Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
Продукция заводов Крыма заменит импортные товары в Республике Башкортостан
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе VI Ялтинского международного экономического форума в Уфе, рассказал РИА Новости Крым министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.
"Договорились о поставках продукции наших крымских промышленников, прежде всего это электроинструменты и электросварочное оборудование, в Республику Башкортостан. Электросварочные аппараты будет поставлять завод "Сэлма", а электроинструменты – завод "Фиолент", - сказал он.
Продукция из Крыма заменит на внутреннем рынке Башкортостана импортные товары, подчеркнул министр.
"Это импортозамещение в чистом виде, продукция на 100% состоит из компонентов, которые произведены на крымских заводах. Она полностью заменяет те импортные товары, которые были представлены на рынке ранее", - подчеркнул Анушаван Агаджанян.
Вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе ЯМЭФ заявила, что валовый региональный продукт Республики Крым за последние десять лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Крым не только адаптировался к условиям санкций, но и использовал их как стимул для реализации собственного потенциала, подчеркнула она.
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