Рейтинг@Mail.ru
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241205/krymskuyu-produktsiyu-budut-postavlyat-v-bashkortostan-1142417362.html
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T18:54
2024-12-05T18:54
эксклюзивы риа новости крым
крым
промышленность в крыму
производство в крыму
анушаван агаджанян
минпромполитики крыма
башкортостан
импортозамещение
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134945238_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_6965d3816ac708d45140aef3b31cd2e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе VI Ялтинского международного экономического форума в Уфе, рассказал РИА Новости Крым министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.Продукция из Крыма заменит на внутреннем рынке Башкортостана импортные товары, подчеркнул министр.Вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе ЯМЭФ заявила, что валовый региональный продукт Республики Крым за последние десять лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Крым не только адаптировался к условиям санкций, но и использовал их как стимул для реализации собственного потенциала, подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортСварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20240210/dinastiya-sudostroiteley-mikhaylyk-v-kerchi-zavod--eto-nasha-zhizn-1134846725.html
крым
башкортостан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134945238_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f5aef5dbe3ef3ce8873a38061859136b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, промышленность в крыму, производство в крыму, анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, башкортостан, импортозамещение, новости, новости крыма
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан

Продукция заводов Крыма заменит импортные товары в Республике Башкортостан

18:54 05.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектромашиностроительный завод "Фирма Сэлма"
Электромашиностроительный завод Фирма Сэлма - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе VI Ялтинского международного экономического форума в Уфе, рассказал РИА Новости Крым министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.

"Договорились о поставках продукции наших крымских промышленников, прежде всего это электроинструменты и электросварочное оборудование, в Республику Башкортостан. Электросварочные аппараты будет поставлять завод "Сэлма", а электроинструменты – завод "Фиолент", - сказал он.

Продукция из Крыма заменит на внутреннем рынке Башкортостана импортные товары, подчеркнул министр.

"Это импортозамещение в чистом виде, продукция на 100% состоит из компонентов, которые произведены на крымских заводах. Она полностью заменяет те импортные товары, которые были представлены на рынке ранее", - подчеркнул Анушаван Агаджанян.

Вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе ЯМЭФ заявила, что валовый региональный продукт Республики Крым за последние десять лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Крым не только адаптировался к условиям санкций, но и использовал их как стимул для реализации собственного потенциала, подчеркнула она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
Сварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост
Семья династии Михайлык высаживает каштан на аллее династий на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы
10 февраля, 18:08Династии Крыма
Династия судостроителей Михайлык в Керчи: завод – это наша жизнь
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПромышленность в КрымуПроизводство в КрымуАнушаван АгаджанянМинпромполитики КрымаБашкортостанИмпортозамещениеНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:41В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
19:33Столетие "Артека": как пройдет юбилейный год
19:08Из Киргизии через Германию в Крым: опыт семьи репатриантов
18:54Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
18:45Для роста и от болезней: уникальные кормовые добавки разработали в Крыму
18:36Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину
18:31В Крыму появилось Министерство новогодних дел Деда Мороза
18:14В Симферопольском районе загорелся частный дом: погиб человек
18:07Крым на ЯМЭФ подписал 9 соглашений и меморандумов на 37 млрд рублей
17:37Макрон принял отставку правительства Франции
17:22Северо-Крымский канал могут наполнить без восстановления Каховской ГЭС
16:55В Феодосии иномарка сбила 11-летнего мальчика
16:48Физкультурный комплекс в Судаке откроют до конца года
16:36ВСУ дважды обстреляли Шебекино – есть пострадавшие
16:30Происходящее на линии фронта определит жизнь РФ на годы вперед – Путин
16:23В Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей
16:17Уничтожены 300 боевиков и танки: ситуация в Курской области за сутки
16:02Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторы
15:51Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
15:41На нацпроекты потратят 40 триллионов бюджетных рублей
Лента новостейМолния