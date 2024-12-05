https://crimea.ria.ru/20241205/krymskuyu-produktsiyu-budut-postavlyat-v-bashkortostan-1142417362.html

Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан

Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан

Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:54

2024-12-05T18:54

2024-12-05T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Оборудование для электросварки, электроинструменты и другие товары, которые производят крымские заводы, будут поставляться в Республику Башкортостан. Соответствующие соглашения были подписаны в ходе VI Ялтинского международного экономического форума в Уфе, рассказал РИА Новости Крым министр промышленной политики республики Анушаван Агаджанян.Продукция из Крыма заменит на внутреннем рынке Башкортостана импортные товары, подчеркнул министр.Вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе ЯМЭФ заявила, что валовый региональный продукт Республики Крым за последние десять лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Крым не только адаптировался к условиям санкций, но и использовал их как стимул для реализации собственного потенциала, подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импортСварка из Крыма "соединяет" ледоколы, атомные подлодки и Крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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