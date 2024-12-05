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В Крыму валовый региональный продукт вырос на треть за 10 лет - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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В Крыму валовый региональный продукт вырос на треть за 10 лет
В Крыму валовый региональный продукт вырос на треть за 10 лет - РИА Новости Крым, 05.12.2024
В Крыму валовый региональный продукт вырос на треть за 10 лет
Объем валового регионального продукта* в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер республики –... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T11:36
2024-12-05T11:36
ямэф
ирина кивико
экономика
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта* в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на секции VI Ялтинского международного экономического форума.Она также отметила, что за минувшие годы в экономику Крыма было вложено почти два триллиона рублей, более половины из которых составляют частные инвестиции.По словам Кивико, это свидетельствует о том, что Крым стал одним из ярких символов глобальных изменений в мире.Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.*ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФКрым заключил инвестиционные соглашения на 46 млрд рублей в этом годуБолее 150 проектов на 190 миллиардов реализуют инвесторы на западе Крыма
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ямэф, ирина кивико, экономика, экономика крыма, крым
В Крыму валовый региональный продукт вырос на треть за 10 лет

В Крыму валовый региональный продукт за 10 лет вырос на треть и превысил 700 млрд рублей

11:36 05.12.2024
 
© Минэкономразвития КрымаИрина Кивико - заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК
Ирина Кивико - заместитель председателя Совета министров РК – министр финансов РК
© Минэкономразвития Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта* в Крыму за 10 лет вырос в три раза и составил более 707 миллиардов рублей. Об этом сообщила вице-премьер республики – министр финансов РК Ирина Кивико в ходе выступления на секции VI Ялтинского международного экономического форума.
"Вопреки санкциям мы не только адаптировались к новым условиям, но и использовали их как стимул для реализации собственного потенциала. За десять лет объем валового регионального продукта вырос на треть, превысив 707 миллиардов рублей, а собственные доходы бюджета увеличились почти в пять раз", - приводит слова Кивико пресс-служба Минэкономразвития региона.
Она также отметила, что за минувшие годы в экономику Крыма было вложено почти два триллиона рублей, более половины из которых составляют частные инвестиции.
По словам Кивико, это свидетельствует о том, что Крым стал одним из ярких символов глобальных изменений в мире.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов России.
Шестой по счету ЯМЭФ стартовал 2 декабря в Уфе, столице Башкортостана. В нем принимают участие более 4500 участников из 89 стран мира. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики подпишут на нем меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей.
Так, за пять лет будет построена первая очередь грандиозного туристско-рекреационного комплекса стоимостью почти в 10 млрд рублей. Кроме того, в Судаке построят масштабный жилой комплекс на инвестиционные средства в размере 18 млрд рублей. В том же городе будет возведен туристический комплекс стоимостью в 4,2 млрд руб. Почти столько же инвестор собирается вложить в организацию туристического комплекса в поселке Коктебель. Еще по двум меморандумам в Крыму создадут производства гипсокартона и пластиковых изделий.
*ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями того или иного региона.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
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ЯМЭФИрина КивикоЭкономикаЭкономика КрымаКрым
 
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