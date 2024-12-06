https://crimea.ria.ru/20241206/krym-obognal-regiony-rossii-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1142424578.html

Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста

Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста

За десять лет Крым вышел на третье место по темпам экономического роста среди субъектов Российской Федерации. Об этом на полях Ялтинского международного... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T09:26

2024-12-06T09:26

2024-12-06T09:26

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экономика крыма

ольга виноградова

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. За десять лет Крым вышел на третье место по темпам экономического роста среди субъектов Российской Федерации. Об этом на полях Ялтинского международного экономического форума сообщила председатель комитета Госсовета республики по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Кроме того, регион занял пятую позицию в стране по качеству инвестиционного климата.По ее словам, основными участниками программы являются льготные категории граждан: молодые и многодетные семьи, госслужащие, медики и педагоги. Средства идут в фонд, который занимается возведением домов для решения жилищных проблем.Ялтинский экономический форум стартовал в Уфе 2 декабря. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в своем Telegram-канале, что в рамках мероприятия подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей.По информации главы минкурортов Крыма Сергея Ганзия, в регионе на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанАксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФВ Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, ямэф, экономика крыма, ольга виноградова, инвестиции