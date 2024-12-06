Рейтинг@Mail.ru
Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241206/krym-obognal-regiony-rossii-po-tempam-ekonomicheskogo-rosta-1142424578.html
Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста
Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста
За десять лет Крым вышел на третье место по темпам экономического роста среди субъектов Российской Федерации. Об этом на полях Ялтинского международного... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T09:26
2024-12-06T09:26
крым
новости крыма
ямэф
экономика крыма
ольга виноградова
инвестиции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_077aa449f83d1ed2c2030cb36f76d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. За десять лет Крым вышел на третье место по темпам экономического роста среди субъектов Российской Федерации. Об этом на полях Ялтинского международного экономического форума сообщила председатель комитета Госсовета республики по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.Кроме того, регион занял пятую позицию в стране по качеству инвестиционного климата.По ее словам, основными участниками программы являются льготные категории граждан: молодые и многодетные семьи, госслужащие, медики и педагоги. Средства идут в фонд, который занимается возведением домов для решения жилищных проблем.Ялтинский экономический форум стартовал в Уфе 2 декабря. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в своем Telegram-канале, что в рамках мероприятия подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей.По информации главы минкурортов Крыма Сергея Ганзия, в регионе на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанАксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФВ Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132510617_285:0:2560:1706_1920x0_80_0_0_0550b661aa9ca8f9eaef86c0fe0cc779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ямэф, экономика крыма, ольга виноградова, инвестиции
Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста

Крым занял третье место по темпам экономического роста среди субъектов РФ за 10 лет

09:26 06.12.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Гурзуфе
Осень в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. За десять лет Крым вышел на третье место по темпам экономического роста среди субъектов Российской Федерации. Об этом на полях Ялтинского международного экономического форума сообщила председатель комитета Госсовета республики по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.
Кроме того, регион занял пятую позицию в стране по качеству инвестиционного климата.

"Почти тысяча человек смогли улучшить свои жилищные условия благодаря крымскому республиканскому фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. Жилье было реализовано по цене ниже рыночной с субсидией в размере 30% от суммы, выделенной республикой", - цитирует Виноградову пресс-служба Госсовета РК.

По ее словам, основными участниками программы являются льготные категории граждан: молодые и многодетные семьи, госслужащие, медики и педагоги. Средства идут в фонд, который занимается возведением домов для решения жилищных проблем.
Ялтинский экономический форум стартовал в Уфе 2 декабря. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в своем Telegram-канале, что в рамках мероприятия подписано девять соглашений и меморандумов на общую сумму более 37 миллиардов рублей.
По информации главы минкурортов Крыма Сергея Ганзия, в регионе на данный момент реализуются более 240 инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма с общим объемом инвестиций около четверти триллиона рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымскую продукцию будут поставлять в Башкортостан
Аксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФ
В Крыму построят два новых завода – соглашения подписаны на ЯМЭФ
 
КрымНовости КрымаЯМЭФЭкономика КрымаОльга ВиноградоваИнвестиции
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56Церковь в Крыму укрепляет мир и сохраняет традиционные ценности – Аксенов
11:48Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев
11:29Один из раненых при атаке дронов на Алешки - в тяжелом состоянии
11:14Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после возобновления движения
10:55Крымчанина признали виновным в госизмене - приговор суда
10:49Три человека погибли при атаке дронов-камикадзе на Алешки
10:46ФАС проверяет производителей сливочного масла
10:37Крымчанину вынесли приговор за передачу противнику данных о кораблях ЧФ
10:29Взрывы в Воронеже сегодня – при атаке беспилотников ранен человек
10:23Крымский мост открыт после 5 часов простоя
10:15В медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млн
09:31Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону - главные заявления
09:26Крым обогнал регионы России по темпам экономического роста
08:43"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
08:27Ремонт автомобилей по ОСАГО б/у запчастями: эксперт оценил инициативу
08:13Обмен ограниченными ядерными ударами – Лавров оценил заявления Запада
07:48Православные отмечают день памяти Александра Невского
07:36Россия не хочет войны с США – Лавров
07:05Один беспилотник и два безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
06:45В Симферополе откроют "охоту" на нетрезвых водителей
Лента новостейМолния