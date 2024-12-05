https://crimea.ria.ru/20241205/kitay-vvel-sanktsii-protiv-predpriyatiy-amerikanskogo-vpk-1142393097.html

Китай ввел санкции против предприятий американского ВПК

Китай ввел санкции против предприятий американского ВПК - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Китай ввел санкции против предприятий американского ВПК

Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T11:07

2024-12-05T11:07

2024-12-05T11:08

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР. Об этом пишет РИА Новости.Активы подсанкционных юридических и физических лиц замораживаются, с ними запрещается вести бизнес. Руководителям, попавшим под рестрикции, запрещен въезд в КНР, говорится в заявлении.Уточняется, что ограничения вступают в силу с 5 декабря 2024 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборахРоссия и Китай усиливают сотрудничество вопреки внешнему давлениюОпоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, новости, в мире, политика, санкции, оружие, сша