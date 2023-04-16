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В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом - РИА Новости Крым, 16.04.2023
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В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом
В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом - РИА Новости Крым, 16.04.2023
В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом
ВСУ обстреляли из артиллерии село в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.04.2023
2023-04-16T15:45
2023-04-16T15:45
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из артиллерии село в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По счастливой случайности никто не пострадал: в момент обстрела жильцов не было дома.На месте происшествия находятся сотрудники оперативных и аварийных служб. Продолжается подомовой обход территории.В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Накануне при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа 73-летняя женщина получила контузию. В результате обстрела украинских боевиков 12 апреля пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. Также в субботу, 15 апреля, под огнем ВСУ трижды оказывались населенные пункты Курской области.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушенияАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, шебекино (город в белгородской области)
В Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом

ВСУ обстреляли из артиллерии село в Белгородской области – разрушен дом

15:45 16.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел в Терезовке
Обстрел в Терезовке
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли из артиллерии село в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Есть разрушения: снаряд пробил крышу жилого дома и повредил стены и мебель в двух комнатах", – написал Гладкой в своем Telegram-канале.
По счастливой случайности никто не пострадал: в момент обстрела жильцов не было дома.
На месте происшествия находятся сотрудники оперативных и аварийных служб. Продолжается подомовой обход территории.
В приграничных регионах России действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент РФ Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Накануне при обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа 73-летняя женщина получила контузию. В результате обстрела украинских боевиков 12 апреля пострадали люди в нескольких селах. В хуторе Старый Волоконовского района был введен режим ЧС. Ранее при обстреле Белгородской области погибла женщина. Также в субботу, 15 апреля, под огнем ВСУ трижды оказывались населенные пункты Курской области.
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