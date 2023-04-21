https://crimea.ria.ru/20230421/vzryv-v-belgorode-chislo-postradavshikh-uvelichilos-lyudey-evakuirovali-1128295662.html

Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали

Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали

Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек, жителей поврежденного дома эвакуируют, сообщил в пятницу утром губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T09:20

2023-04-21T09:20

2023-04-21T09:20

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

белгород

происшествия

вячеслав гладков

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взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек, жителей поврежденного дома эвакуируют, сообщил в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, трехподъездную пятиэтажку, в которой пострадали несколько квартир, решено полностью расселить. Людей эвакуируют, часть из них уехали к родственникам, остальных поселили в гостинице "Амакс" и обеспечат жильем и питанием. Специалистам предстоит провести экспертизу несущих конструкций здания и подготовить проект восстановления.Он также сообщил, что в субботу и воскресенье будут выполняться работы по восстановлению дорожного полотна на улицах Губкина-Ватутина. До понедельника восстановительные работы должны быть полностью завершены, подчеркнул Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. Накануне сообщалось о двух пострадавших. Как заявили позже в Минобороны России, повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в БелгородеУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, происшествия, вячеслав гладков, россия, общество, взрыв, новости