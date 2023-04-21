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Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали
Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали
Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек, жителей поврежденного дома эвакуируют, сообщил в пятницу утром губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T09:20
2023-04-21T09:20
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
белгород
происшествия
вячеслав гладков
россия
общество
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек, жителей поврежденного дома эвакуируют, сообщил в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, трехподъездную пятиэтажку, в которой пострадали несколько квартир, решено полностью расселить. Людей эвакуируют, часть из них уехали к родственникам, остальных поселили в гостинице "Амакс" и обеспечат жильем и питанием. Специалистам предстоит провести экспертизу несущих конструкций здания и подготовить проект восстановления.Он также сообщил, что в субботу и воскресенье будут выполняться работы по восстановлению дорожного полотна на улицах Губкина-Ватутина. До понедельника восстановительные работы должны быть полностью завершены, подчеркнул Гладков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. Накануне сообщалось о двух пострадавших. Как заявили позже в Минобороны России, повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России. Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в БелгородеУкраинский беспилотник упал на жилой дом в Брянской областиБеспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, белгород, происшествия, вячеслав гладков, россия, общество, взрыв, новости
Взрыв в Белгороде: число пострадавших увеличилось, людей эвакуировали

Губернатор Гладков: в результате ЧП в Белгороде пострадали трое горожан

09:20 21.04.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВ результате взрыва в Белгороде 20 апреля 2023 года поврежден многоквартирный дом
В результате взрыва в Белгороде 20 апреля 2023 года поврежден многоквартирный дом
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Число пострадавших от взрыва в Белгороде увеличилось до трех человек, жителей поврежденного дома эвакуируют, сообщил в пятницу утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Трое пострадали, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается. И одной пожилой женщине стало плохо, очень поднялось давление. Она была госпитализирована, сейчас находится под наблюдением врачей. Слава богу, что нет погибших", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, трехподъездную пятиэтажку, в которой пострадали несколько квартир, решено полностью расселить. Людей эвакуируют, часть из них уехали к родственникам, остальных поселили в гостинице "Амакс" и обеспечат жильем и питанием. Специалистам предстоит провести экспертизу несущих конструкций здания и подготовить проект восстановления.
Он также сообщил, что в субботу и воскресенье будут выполняться работы по восстановлению дорожного полотна на улицах Губкина-Ватутина. До понедельника восстановительные работы должны быть полностью завершены, подчеркнул Гладков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. Накануне сообщалось о двух пострадавших.
Как заявили позже в Минобороны России, повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России.
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Взрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаБелгородПроисшествияВячеслав ГладковРоссияОбществоВзрывНовости
 
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