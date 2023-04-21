https://crimea.ria.ru/20230421/chp-v-belgorode-v-rezultate-vzryva-est-postradavshie---novye-dannye-1128294000.html

ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные

ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные - РИА Новости Крым, 21.04.2023

ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные

В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T00:22

2023-04-21T00:22

2023-04-21T00:27

взрыв

взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года

шебекино (город в белгородской области)

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

происшествия

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По его данным, в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. По дому проведут экспертизу, если будут установлены повреждения несущей стены, власти обещают отселить весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля. Информационный штаб продолжает собирать информацию повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. Взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина. Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщинаОчередной обстрел Белгородской области: есть разрушения

https://crimea.ria.ru/20230421/chp-v-belgorode--v-minoborony-nazvali-prichinu-vzryva-1128293290.html

шебекино (город в белгородской области)

белгород

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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