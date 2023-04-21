Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230421/chp-v-belgorode-v-rezultate-vzryva-est-postradavshie---novye-dannye-1128294000.html
ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные - РИА Новости Крым, 21.04.2023
ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T00:22
2023-04-21T00:27
взрыв
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
шебекино (город в белгородской области)
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
происшествия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128293729_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_fa676811dfa5bc3fc49bb8cf221be1e9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.По его данным, в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. По дому проведут экспертизу, если будут установлены повреждения несущей стены, власти обещают отселить весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля. Информационный штаб продолжает собирать информацию повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. Взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина. Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в БелгородеВ Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщинаОчередной обстрел Белгородской области: есть разрушения
https://crimea.ria.ru/20230421/chp-v-belgorode--v-minoborony-nazvali-prichinu-vzryva-1128293290.html
шебекино (город в белгородской области)
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/15/1128293729_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_eb1b8817e0b92d9004dbf7a810111d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, шебекино (город в белгородской области), белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, происшествия, министерство обороны рф
ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные

Губернатор Гладков: в результате взрыва в Белгороде пострадали два человека

00:22 21.04.2023 (обновлено: 00:27 21.04.2023)
 
Мэр Белгорода Валентин Демидов на месте происшествия
Мэр Белгорода Валентин Демидов на месте происшествия
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - написал глава региона.
По его данным, в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. По дому проведут экспертизу, если будут установлены повреждения несущей стены, власти обещают отселить весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля. Информационный штаб продолжает собирать информацию повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС.
"После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", - добавил Гладков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура.
Взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака украинских беспилотников – в СК назвали причины пожаров в Белгороде
В Белгородской области снаряд ВСУ попал в дом – контужена пожилая женщина
Очередной обстрел Белгородской области: есть разрушения
Причина взрыва в Белгороде названа
00:11
ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
 
ВзрывВзрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаШебекино (город в Белгородской области)БелгородВалентин ДемидовВячеслав ГладковПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:22ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
00:11ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
00:01Снова дожди и грозы: пятничный прогноз для Крыма
23:38Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
23:12В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
22:59Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода
22:01Главные события и заявления дня: 20 апреля
21:43Главные новости Крыма: 20 апреля
21:12Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог
20:38Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму
20:21Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер
20:03ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
19:45Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника
19:26Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
19:11Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины
18:57Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко
18:31В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак
18:24Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео 3:03
18:17"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
17:51Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
Лента новостейМолния