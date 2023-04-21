ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть пострадавшие - новые данные
Губернатор Гладков: в результате взрыва в Белгороде пострадали два человека
00:22 21.04.2023 (обновлено: 00:27 21.04.2023)
Мэр Белгорода Валентин Демидов на месте происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В результате взрыва в Белгороде предварительно пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть двое пострадавших: женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами - от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте", - написал глава региона.
По его данным, в результате обследования территории разрушения выявлены в четырех квартирах многоквартирного дома по улице Шаландина. По дому проведут экспертизу, если будут установлены повреждения несущей стены, власти обещают отселить весь подъезд. Также повреждены 4 автомобиля. Информационный штаб продолжает собирать информацию повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС.
"После детального обследования места ЧП будет приниматься оперативное решение - важно восстановить движение транспорта на одной из главных артерий города", - добавил Гладков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура.
Взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. Один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым: