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Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода
Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода
В Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T22:59
2023-04-20T23:14
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, в результате взрыва повреждены остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач. Сейчас на месте работают экстренные и аварийный службы и представители городской власти.Ранее,18 апреля в Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые домаАтаки ВСУ на Курскую и Белгородскую области - среди пострадавших детиВ Пасху ВСУ обстреляли село в Белгородской области – разрушен дом
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РИА Новости Крым
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96
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, происшествия
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Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода

Мощный взрыв в Белгороде: образовалась 20-метровая воронка и перебиты ЛЭП

22:59 20.04.2023 (обновлено: 23:14 20.04.2023)
 
Взрыв в Белгороде - фото очевидцев
Взрыв в Белгороде - фото очевидцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрыва повреждены остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач. Сейчас на месте работают экстренные и аварийный службы и представители городской власти.
Ранее,18 апреля в Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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