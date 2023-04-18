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В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.04.2023
В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T20:51
2023-04-18T20:51
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Предварительно установлено, что в доме, во дворе которого прогремел взрыв, вели асоциальный образ жизни.Также по словам Гладкова, на место инцидента выехал мэр города Валентин Демидов.Правоохранители устанавливают причины произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые домаБеспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушенияВ Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет
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вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, новости
В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы

Губернатор Гладков: при взрыве гранты во дворе дома один человек погиб, двое пострадали

20:51 18.04.2023
 
© Фото: pixabay.comГранаты
Гранаты
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП – взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших", - написал он в своем Telegram-канале.
Предварительно установлено, что в доме, во дворе которого прогремел взрыв, вели асоциальный образ жизни.
Также по словам Гладкова, на место инцидента выехал мэр города Валентин Демидов.
Правоохранители устанавливают причины произошедшего.
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