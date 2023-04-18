https://crimea.ria.ru/20230418/v-belgorode-vzorvalas-granta-vo-dvore-doma---est-zhertvy-1128250044.html

В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы

В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.04.2023

В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы

В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.04.2023

2023-04-18T20:51

2023-04-18T20:51

2023-04-18T20:51

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В Белгороде во дворе частного жилого дома взорвалась граната, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Предварительно установлено, что в доме, во дворе которого прогремел взрыв, вели асоциальный образ жизни.Также по словам Гладкова, на место инцидента выехал мэр города Валентин Демидов.Правоохранители устанавливают причины произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая атака на Белгородскую область – разрушены жилые домаБеспилотник атаковал Белгородскую область – есть разрушенияВ Белгороде два пожара на гражданских объектах – пострадавших нет

белгород

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгород, белгородская область, происшествия, новости