https://crimea.ria.ru/20230420/novye-podrobnosti-chp-v-belgorode---chto-proiskhodit-posle-vzryva-1128292793.html
Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
В результате мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде в четверг вечером, есть разрушения в нескольких квартирах, жителям предлагают размещение в отелях,... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T23:38
2023-04-20T23:38
2023-04-20T23:46
валентин демидов
белгород
белгородская область
происшествия
взрыв
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В результате мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде в четверг вечером, есть разрушения в нескольких квартирах, жителям предлагают размещение в отелях, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. Как уточнил Демидов, взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. На улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах.По его информации, информации о пострадавших по-прежнему не поступало. На фото и видео очевидцев видно, что один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина.В четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач.Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвыБеспилотник упал на территории аэропорта БелгородаВ Белгороде сработала ПВО – повреждены дома и административные здания
https://crimea.ria.ru/20230420/v-tsentre-sevastopolya-gromkie-zvuki---chto-proiskhodit-1128292496.html
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валентин демидов, белгород, белгородская область, происшествия, взрыв, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в Белгороде
Взрывом автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о ЧП в Белгороде
23:38 20.04.2023 (обновлено: 23:46 20.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. В результате мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде в четверг вечером, есть разрушения в нескольких квартирах, жителям предлагают размещение в отелях, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
Как уточнил Демидов, взрыв произошел на пересечении улиц Ватутина и Губкина. На улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах.
"Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице", - написал градоначальник.
По его информации, информации о пострадавших по-прежнему не поступало.
На фото и видео очевидцев видно, что один из автомобилей в результате взрыва оказался на крыше магазина.
В четверг вечером в Белгороде прогремел мощный взрыв
, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередач.
Белгородская область после начала СВО регулярно подвергается обстрелам и атакам украинских беспилотников. В ней и других приграничных регионах России действует желтый уровень террористической опасности. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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