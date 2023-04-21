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ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва - РИА Новости Крым, 21.04.2023
ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва
Повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России, жертв нет. Об этом со... РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T00:11
2023-04-21T00:28
взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года
взрыв в симферополе
белгородская область
минобороны украины
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России, жертв нет. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.ЧП в Белгороде произошло в четверг поздно вечером. В центре города прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали два человека.В Минобороны уточнили, что "проводится расследование".Как сообщалось, в результате взрыва в Белгороде повреждены остекления в многоквартирном доме, взрывной волной повредило четыре припаркованных автомобиля и повалило столбы линии электропередач. На месте работают экстренные и аварийный службы, в район ЧП прибыл глава города Валентин Демидов.По информации губернатора региона, всем жителям поврежденных квартир предлагается временное размещение в гостинице. По пострадавшему дому будет проведена экспертиза, если выяснится, что повреждена несущая стена – будут отселять весь подъезд.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль закинуло на крышу магазина: подробности о взрыве в БелгородеМощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре БелгородаВ Белгороде взорвалась гранта во дворе дома – есть жертвы
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взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, взрыв в симферополе, белгородская область, минобороны украины, происшествия, новости
ЧП в Белгороде – в Минобороны назвали причину взрыва

Минобороны РФ: взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34

00:11 21.04.2023 (обновлено: 00:28 21.04.2023)
 
Причина взрыва в Белгороде названа
Причина взрыва в Белгороде названа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Повреждения жилых домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 Воздушно-космических сил России, жертв нет. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.
ЧП в Белгороде произошло в четверг поздно вечером. В центре города прогремел мощный взрыв, в результате образовалась 20-метровая воронка, повреждена гражданская инфраструктура. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадали два человека.
"Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 мск при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", - рассказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что "проводится расследование".
Как сообщалось, в результате взрыва в Белгороде повреждены остекления в многоквартирном доме, взрывной волной повредило четыре припаркованных автомобиля и повалило столбы линии электропередач. На месте работают экстренные и аварийный службы, в район ЧП прибыл глава города Валентин Демидов.
По информации губернатора региона, всем жителям поврежденных квартир предлагается временное размещение в гостинице. По пострадавшему дому будет проведена экспертиза, если выяснится, что повреждена несущая стена – будут отселять весь подъезд.
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