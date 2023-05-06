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ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый
ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый - РИА Новости Крым, 06.05.2023
ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый
В субботу ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Уже известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T11:31
2023-05-06T11:35
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Уже известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте работают оперативные службы, там же находится и глава округа Владимир Жданов. Людей просят оставаться в безопасных местах. Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.29 апреля при обстреле села Новая Таволжанка были обесточены жители пяти населенных пунктов. Кроме того, были повреждены 10 жилых домов, один снаряд прилетел во двор нежилого нового дома. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеДвижение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путяхВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, новости, россия
ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый

Гладков: один человек получил ранения при ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области

11:31 06.05.2023 (обновлено: 11:35 06.05.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ
Сразу несколько сел в Шебекинском городском округе попали под обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Уже известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы, там же находится и глава округа Владимир Жданов. Людей просят оставаться в безопасных местах.
Экстренные службы - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
28 апреля, 15:29
Массовый обстрел с беспилотников: Белгородская область под огнем
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
29 апреля при обстреле села Новая Таволжанка были обесточены жители пяти населенных пунктов. Кроме того, были повреждены 10 жилых домов, один снаряд прилетел во двор нежилого нового дома.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовостиРоссия
 
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