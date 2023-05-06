https://crimea.ria.ru/20230506/vsu-otkryli-ogon-po-shebekino--est-ranenyy-1128574361.html

ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый

ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый - РИА Новости Крым, 06.05.2023

ВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый

В субботу ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Уже известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T11:31

2023-05-06T11:31

2023-05-06T11:35

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В субботу ВСУ ведут обстрел города Шебекино в Белгородской области. Уже известно об одном пострадавшем, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.На месте работают оперативные службы, там же находится и глава округа Владимир Жданов. Людей просят оставаться в безопасных местах. Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.29 апреля при обстреле села Новая Таволжанка были обесточены жители пяти населенных пунктов. Кроме того, были повреждены 10 жилых домов, один снаряд прилетел во двор нежилого нового дома. Читайте также на РИА Новости Крым:Более 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничьеДвижение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путяхВ Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек

https://crimea.ria.ru/20230428/massovyy-obstrel-s-bespilotnikov-belgorodskaya-oblast-pod-ognem-1128421092.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

россия

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