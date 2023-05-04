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Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях
Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях
РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T17:47
2023-05-04T17:48
подрыв железной дороги в брянской области
брянская область
происшествия
российские железные дороги (ржд)
железная дорога
поезд
транспорт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.Инцидент произошел 2 мая на перегоне Снежетьская — Белые Берега. Из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке было приостановлено. По словам губернатора Александра Богомаза, причиной стало срабатывание взрывного устройства. Все обстоятельства ЧП выясняет Следком.Уточняется, что за время восстановительных работ были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено около 300 метров пути. В ближайшее время специалисты приведут в порядок и прилегающую территорию, заключили в РЖД.Это второе крупное ЧП на железной дороге в области. 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области поезд сошел с рельсов – что известноИз-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктовСход вагонов поезда в Брянской области – на месте ЧП работают следователи
https://crimea.ria.ru/20230502/chp-v-bryanskoy-oblasti-dlya-passazhirov-poezdov-razrabotan-marshrut-1128495801.html
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5
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подрыв железной дороги в брянской области, брянская область, происшествия, российские железные дороги (ржд), железная дорога, поезд, транспорт, новости, общество
Движение поездов в Брянской области восстановили после ЧП на путях

В Брянской области восстановили прерванное после ЧП на путях движение поездов

17:47 04.05.2023 (обновлено: 17:48 04.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. РЖД восстановили движение поездов на участке в Брянской области, прерванное во вторник вечером после схода вагонов грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Инцидент произошел 2 мая на перегоне Снежетьская — Белые Берега. Из-за незаконного вмешательства посторонних лиц произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на участке было приостановлено. По словам губернатора Александра Богомаза, причиной стало срабатывание взрывного устройства. Все обстоятельства ЧП выясняет Следком.
"Полностью восстановили движение на перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. В 16:42 мск по нему проследовал первый поезд. Движение между Брянском и Орлом возобновлено в штатном режиме. Первый пригородный поезд №6707 Орел — Брянск отправился в 16:21, он прибудет в Брянск в 19.30. Далее движение будет организовано согласно расписанию", - говорится в сообщении РЖД.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте ЧП на железной дороге в Брянской области
2 мая, 22:53
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Уточняется, что за время восстановительных работ были убраны сошедшие с рельсов вагоны, выровнена насыпь, уложено около 300 метров пути. В ближайшее время специалисты приведут в порядок и прилегающую территорию, заключили в РЖД.
Это второе крупное ЧП на железной дороге в области. 1 мая в результате сработавшего взрывного устройства сошел с рельсов локомотив грузового поезда в Унечском районе. В РЖД позже уточнили, что помимо локомотива, с рельсов сошли семь вагонов, в том числе две цистерны с нефтепродуктами. Произошел их разлив, на месте работали экологи. Пострадавших в происшествии нет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.
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Подрыв железной дороги в Брянской областиБрянская областьПроисшествияРоссийские железные дороги (РЖД)Железная дорогаПоездТранспортНовостиОбщество
 
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