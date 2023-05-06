https://crimea.ria.ru/20230506/tyazhelye-raneniya-postradavshiy-pri-udare-vsu-po-shebekino-prooperirovan-1128583327.html

Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован

Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован

Мирный житель, который пострадал при атаке ВСУ на центр Шебекино в субботу, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T19:26

2023-05-06T19:26

2023-05-06T19:26

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель, который пострадал при атаке ВСУ на центр Шебекино в субботу, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он прооперирован и остается под наблюдением областных медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.По его данным, пострадавший мужчина – посетитель одного из торговых центров города. Сейчас он прооперирован и находится под наблюдением врачей.Он отметил, что разрушенный снарядами ТЦ уже не в первый раз оказывается под огнем противника. Однако собственник восстанавливает его быстро и за свои деньги. В этот раз, по данным Гладкова, на восстановление будут выделены средства из бюджета.Кроме зданий повреждения получили и личные автомобили горожан. Он отметил, что после проведения экспертизы, которая займет порядка 10 дней, люди смогут получить компенсацию за свои поврежденные машины.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУСтреляли по центру города: подробности удара ВСУ по ШебекиноВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый

https://crimea.ria.ru/20230415/v-belgorodskoy-oblasti-snaryad-vsu-popal-v-dom--kontuzhena-pozhilaya-zhenschina-1128203598.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, здравоохранение в россии, новости