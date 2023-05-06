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Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
Мирный житель, который пострадал при атаке ВСУ на центр Шебекино в субботу, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T19:26
2023-05-06T19:26
2023-05-06T19:26
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель, который пострадал при атаке ВСУ на центр Шебекино в субботу, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он прооперирован и остается под наблюдением областных медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.По его данным, пострадавший мужчина – посетитель одного из торговых центров города. Сейчас он прооперирован и находится под наблюдением врачей.Он отметил, что разрушенный снарядами ТЦ уже не в первый раз оказывается под огнем противника. Однако собственник восстанавливает его быстро и за свои деньги. В этот раз, по данным Гладкова, на восстановление будут выделены средства из бюджета.Кроме зданий повреждения получили и личные автомобили горожан. Он отметил, что после проведения экспертизы, которая займет порядка 10 дней, люди смогут получить компенсацию за свои поврежденные машины.Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина-охранник и завхоз спасли школу в Шебекино после атаки ВСУСтреляли по центру города: подробности удара ВСУ по ШебекиноВСУ открыли огонь по Шебекино – есть раненый
https://crimea.ria.ru/20230415/v-belgorodskoy-oblasti-snaryad-vsu-popal-v-dom--kontuzhena-pozhilaya-zhenschina-1128203598.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), общество, здравоохранение в россии, новости
Тяжелые ранения: пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино прооперирован
Гладков: раненый при атаке ВСУ по Шебекино мирный житель прооперирован
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. Мирный житель, который пострадал при атаке ВСУ на центр Шебекино в субботу, получил серьезные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Сейчас он прооперирован и остается под наблюдением областных медиков. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что украинские боевики вели прицельный огонь по центру
города Шебекино, в результате серьезные ранения получил мирный житель, повреждены здания школы, торговый центр и промышленное предприятие.
По его данным, пострадавший мужчина – посетитель одного из торговых центров города. Сейчас он прооперирован и находится под наблюдением врачей.
"Мужчина получил тяжелые ранения. Проговорил с супругой пострадавшего и после этого разговора поехал в больницу. Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано все. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь", - указал губернатор области.
Он отметил, что разрушенный снарядами ТЦ уже не в первый раз оказывается под огнем противника. Однако собственник восстанавливает его быстро и за свои деньги. В этот раз, по данным Гладкова, на восстановление будут выделены средства из бюджета.
Кроме зданий повреждения получили и личные автомобили горожан. Он отметил, что после проведения экспертизы, которая займет порядка 10 дней, люди смогут получить компенсацию за свои поврежденные машины.
Территории Курской, Белгородской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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