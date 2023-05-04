https://crimea.ria.ru/20230504/odin-chelovek-postradal-pri-obstrele-vsu-sela-v-bryanskoy-oblasti-1128522448.html

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T09:31

2023-05-04T09:31

2023-05-04T09:32

обстрелы брянской области

брянская область

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы.Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Всего насчитали восемь прилетов – повреждены 15 домов и поликлиника. Временно было нарушено электроснабжение поселка. Энергетики восстановили подачу света, пострадавших нет.Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяцКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье

https://crimea.ria.ru/20230503/skhod-vagonov-poezda-v-bryanskoy-oblasti--na-meste-chp-rabotayut-sledovateli-1128498048.html

брянская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости