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Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T09:31
2023-05-04T09:32
обстрелы брянской области
брянская область
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте происшествия работают оперативные службы.Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Всего насчитали восемь прилетов – повреждены 15 домов и поликлиника. Временно было нарушено электроснабжение поселка. Энергетики восстановили подачу света, пострадавших нет.Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу озвучил потери ВСУ за месяцКогда закончится СВО: названо условие окончания конфликта на УкраинеБолее 10 прилетов и пожары: ВСУ атакуют российское приграничье
https://crimea.ria.ru/20230503/skhod-vagonov-poezda-v-bryanskoy-oblasti--na-meste-chp-rabotayut-sledovateli-1128498048.html
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РИА Новости Крым
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обстрелы брянской области, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости
Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области

При обстреле ВСУ села в Брянской области пострадал один человек

09:31 04.05.2023 (обновлено: 09:32 04.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины обстреляли приграничное село в Суземском районе Брянской области, пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", - сообщил он в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают оперативные службы.
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Ранее под обстрел ВСУ попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Всего насчитали восемь прилетов – повреждены 15 домов и поликлиника. Временно было нарушено электроснабжение поселка. Энергетики восстановили подачу света, пострадавших нет.
Территории Курской и Брянской областей граничат с Украиной и неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ. Как и других приграничных районах, в этих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Обстрелы Брянской областиБрянская областьАлександр БогомазПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаНовости
 
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