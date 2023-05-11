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Совершено покушение на председателя суда Запорожской области
Совершено покушение на председателя суда Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Совершено покушение на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали сотрудники охраны, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T19:52
2023-05-11T19:52
2023-05-11T19:52
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запорожская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали сотрудники охраны, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Балицкий отметил, что при непосредственном участии председателя суда в короткие сроки обеспечено функционирование правосудия на территории Запорожской области. Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы.На данный момент следствие устанавливает личностей подозреваемых в преступлении.Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселке Кирилловка Запорожской области. Осуществить теракт должен был 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область о указанию главного управления разведки минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНРПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
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мелитополь, мелитопольский район, происшествия, общество, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости
Совершено покушение на председателя суда Запорожской области
Балицкий: в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали сотрудники охраны, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Балицкий отметил, что при непосредственном участии председателя суда в короткие сроки обеспечено функционирование правосудия на территории Запорожской области. Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы.
"Это покушение не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни", - добавил он.
На данный момент следствие устанавливает личностей подозреваемых в преступлении.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции
поселке Кирилловка Запорожской области. Осуществить теракт должен был 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область о указанию главного управления разведки минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ.
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