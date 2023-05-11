https://crimea.ria.ru/20230511/soversheno-pokushenie-na-predsedatelya-suda-zaporozhskoy-oblasti-1128673050.html

Совершено покушение на председателя суда Запорожской области

Совершено покушение на председателя суда Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Совершено покушение на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали сотрудники охраны, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T19:52

2023-05-11T19:52

2023-05-11T19:52

мелитополь

мелитопольский район

происшествия

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евгений балицкий

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области, пострадали сотрудники охраны, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.Балицкий отметил, что при непосредственном участии председателя суда в короткие сроки обеспечено функционирование правосудия на территории Запорожской области. Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы.На данный момент следствие устанавливает личностей подозреваемых в преступлении.Ранее сотрудники ФСБ предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселке Кирилловка Запорожской области. Осуществить теракт должен был 31-летний гражданин Украины, который прибыл в Запорожскую область о указанию главного управления разведки минобороны Украины. Он планировал ликвидировать представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. При попытке задержания оказал вооруженное сопротивление, но был обезоружен сотрудниками спецназа ФСБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНРПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК

мелитополь

мелитопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, мелитопольский район, происшествия, общество, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, новости