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10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо - РИА Новости Крым, 15.06.2023
10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T23:12
2023-06-15T23:56
владимир сальдо
украина
всу (вооруженные силы украины)
storm shadow
арабатская стрелка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет.По его словам, при обстрелах пострадали мирные жители."Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", - подчеркнул врио губернатора.В пятницу, 9 июня, украинские боевики обстреляли детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке ракетами Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения.Очередной удар ВСУ нанесли утром в субботу, 10 июня, по пункту размещения эвакуированных из зоны наводнения после подрыва Каховской ГЭС людей на Арабатской стрелке. Погибла женщина, многие люди получили ожоги и отравления угарным газом, их госпитализировали. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.Как рассказал 15 июня главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник, состояние детей, доставленных в Крым на лечение после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке, по-прежнему остается тяжелым. Ранее, 19 мая стало известно также о попытке покушения на главу ВГА Новой Каховки Владимира Леонтьева. Подробностями охоты на него он поделился в пресс-центре РИА Новости Крым. 3 мая в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности агентов ГУР минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Целями были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.Как выяснили силовики, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств являлся офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года он занимал должность замруководителя офиса президента Украины и был близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.
https://crimea.ria.ru/20230503/fsb-presekla-podgotovku-pokusheniy-na-rukovodstvo-kryma-1128499054.html
украина
арабатская стрелка
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владимир сальдо, украина, всу (вооруженные силы украины), storm shadow, арабатская стрелка
10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо

ВСУ совершили покушение на Сальдо: подробности от первого лица

23:12 15.06.2023 (обновлено: 23:56 15.06.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет.

"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого "руководителя" Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстрелах пострадали мирные жители.
"Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", - подчеркнул врио губернатора.
В пятницу, 9 июня, украинские боевики обстреляли детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке ракетами Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения.
Очередной удар ВСУ нанесли утром в субботу, 10 июня, по пункту размещения эвакуированных из зоны наводнения после подрыва Каховской ГЭС людей на Арабатской стрелке. Погибла женщина, многие люди получили ожоги и отравления угарным газом, их госпитализировали. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.
Как рассказал 15 июня главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник, состояние детей, доставленных в Крым на лечение после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке, по-прежнему остается тяжелым.
Ранее, 19 мая стало известно также о попытке покушения на главу ВГА Новой Каховки Владимира Леонтьева. Подробностями охоты на него он поделился в пресс-центре РИА Новости Крым.
3 мая в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности агентов ГУР минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Целями были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.
Как выяснили силовики, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств являлся офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года он занимал должность замруководителя офиса президента Украины и был близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
3 мая, 09:52
ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма
Владимир СальдоУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Storm ShadowАрабатская стрелка
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Небольшие дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 16 июня
23:1210 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
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21:45Глазами правды: в Ялте открылась фотовыставка о спецоперации
21:41Главные новости Крыма: 15 июня
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