https://crimea.ria.ru/20230615/10-raket-vsu-sovershili-popytku-pokusheniya-na-saldo-1129420108.html

10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо

10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо - РИА Новости Крым, 15.06.2023

10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T23:12

2023-06-15T23:12

2023-06-15T23:56

владимир сальдо

украина

всу (вооруженные силы украины)

storm shadow

арабатская стрелка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет.По его словам, при обстрелах пострадали мирные жители."Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", - подчеркнул врио губернатора.В пятницу, 9 июня, украинские боевики обстреляли детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке ракетами Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения.Очередной удар ВСУ нанесли утром в субботу, 10 июня, по пункту размещения эвакуированных из зоны наводнения после подрыва Каховской ГЭС людей на Арабатской стрелке. Погибла женщина, многие люди получили ожоги и отравления угарным газом, их госпитализировали. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.Как рассказал 15 июня главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник, состояние детей, доставленных в Крым на лечение после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке, по-прежнему остается тяжелым. Ранее, 19 мая стало известно также о попытке покушения на главу ВГА Новой Каховки Владимира Леонтьева. Подробностями охоты на него он поделился в пресс-центре РИА Новости Крым. 3 мая в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности агентов ГУР минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Целями были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.Как выяснили силовики, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств являлся офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года он занимал должность замруководителя офиса президента Украины и был близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.

https://crimea.ria.ru/20230503/fsb-presekla-podgotovku-pokusheniy-na-rukovodstvo-kryma-1128499054.html

украина

арабатская стрелка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, украина, всу (вооруженные силы украины), storm shadow, арабатская стрелка