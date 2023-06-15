10 ракет: ВСУ совершили попытку покушения на Сальдо
ВСУ совершили покушение на Сальдо: подробности от первого лица
23:12 15.06.2023 (обновлено: 23:56 15.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевский режим пытался убить его в прошлую пятницу, выпустив более десяти высокоточных ракет.
"В прошлую пятницу, 9 июня, по преступному приказу Буданова и его так называемого "руководителя" Зеленского марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстрелах пострадали мирные жители.
"Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. Этим главари киевского режима еще раз показали свое нацистское, человеконенавистническое нутро", - подчеркнул врио губернатора.
В пятницу, 9 июня, украинские боевики обстреляли детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке ракетами Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения.
Очередной удар ВСУ нанесли утром в субботу, 10 июня, по пункту размещения эвакуированных из зоны наводнения после подрыва Каховской ГЭС людей на Арабатской стрелке. Погибла женщина, многие люди получили ожоги и отравления угарным газом, их госпитализировали. Пострадали восемь человек, включая двоих детей.
Как рассказал 15 июня главный врач Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) Анатолий Олейник, состояние детей, доставленных в Крым на лечение после обстрела ВСУ ПВР на Арабатской стрелке, по-прежнему остается тяжелым.
Ранее, 19 мая стало известно также о попытке покушения на главу ВГА Новой Каховки Владимира Леонтьева. Подробностями охоты на него он поделился в пресс-центре РИА Новости Крым.
3 мая в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о пресечении деятельности агентов ГУР минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Целями были выбраны глава республики Сергей Аксенов, председатель парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко.
Как выяснили силовики, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств являлся офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, с 2020 года он занимал должность замруководителя офиса президента Украины и был близко связан с начальником ГУР МО Кириллом Будановым.