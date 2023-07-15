Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
Суд в Москве на 2 месяца арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на Симоньян
19:19 15.07.2023 (обновлено: 19:28 15.07.2023)
© РИА Новости КрымПравосудие
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что среди арестованных – четверо несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.
"Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2023 года", - цитирует РИА Новости представителя суда.
Данная статья уголовного кодекса России – хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.
Сама Симоньян в обращении к задержанным сказала, что позор и предательство - страшнее смерти и пожелала им это понять, и "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".
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