https://crimea.ria.ru/20230715/shest-figurantov-dela-o-pokushenii-na-simonyan-arestovany-1130082133.html

Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы

Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T19:19

2023-07-15T19:19

2023-07-15T19:28

россия

маргарита симоньян

происшествия

москва

закон и право

сбу (служба безопасности украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что среди арестованных – четверо несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.Данная статья уголовного кодекса России – хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.Сама Симоньян в обращении к задержанным сказала, что позор и предательство - страшнее смерти и пожелала им это понять, и "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян обратилась к подозреваемым в покушенииСреди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подросткиСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян

https://crimea.ria.ru/20220425/zaderzhannye-neonatsisty-takzhe-planirovali-pokushenie-na-kiseleva-i-simonyan-1123045872.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, маргарита симоньян, происшествия, москва, закон и право, сбу (служба безопасности украины), новости