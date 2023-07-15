Рейтинг@Mail.ru
Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230715/shest-figurantov-dela-o-pokushenii-na-simonyan-arestovany-1130082133.html
Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T19:19
2023-07-15T19:28
россия
маргарита симоньян
происшествия
москва
закон и право
сбу (служба безопасности украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:116:1600:1016_1920x0_80_0_0_7aec87e7ccdbb9b6caff8587208f9932.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.Отмечается, что среди арестованных – четверо несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.Данная статья уголовного кодекса России – хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.Сама Симоньян в обращении к задержанным сказала, что позор и предательство - страшнее смерти и пожелала им это понять, и "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".Читайте также на РИА Новости Крым:Симоньян обратилась к подозреваемым в покушенииСреди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подросткиСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
https://crimea.ria.ru/20220425/zaderzhannye-neonatsisty-takzhe-planirovali-pokushenie-na-kiseleva-i-simonyan-1123045872.html
россия
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874916_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_5f330ee81387780b80a3b28910781ea3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, маргарита симоньян, происшествия, москва, закон и право, сбу (служба безопасности украины), новости
Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы

Суд в Москве на 2 месяца арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на Симоньян

19:19 15.07.2023 (обновлено: 19:28 15.07.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал шестерых подозреваемых в покушении на убийство главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что среди арестованных – четверо несовершеннолетних 2005 и 2006 года рождения.
"Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 сентября 2023 года", - цитирует РИА Новости представителя суда.
Данная статья уголовного кодекса России – хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.
Сама Симоньян в обращении к задержанным сказала, что позор и предательство - страшнее смерти и пожелала им это понять, и "чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля 2022, 17:16
Задержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян
Читайте также на РИА Новости Крым:
Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
 
РоссияМаргарита СимоньянПроисшествияМоскваЗакон и правоСБУ (Служба безопасности Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. ОнлайнВчера, 11:17
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37В Феодосии спасатели вышли в конные рейды по лесам
19:33Над Белгородом сработала ПВО
19:19Шесть фигурантов дела о покушении на убийство Симоньян арестованы
19:06Папа Римский займется освобождением митрополита Киево-Печерской лавры
18:41Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
18:19Встреча Путина с Пригожиным и ракета над Керчью: топ новостей недели
17:58Зажигалка мне не нужна: в Стокгольме мусульманин отказался сжечь Библию
17:44Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
17:13Планы ВСУ воспользоваться подрывом Каховской ГЭС провалились – Сальдо
16:54Знакомство с родителями любимой: в Алуште парень попался на краже букета
16:32За сутки ВСУ потеряли 645 боевиков, склады боеприпасов и технику
16:07Наместник Киево-Печерской лавры может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
15:50Путин: главная цель зерновой сделки не реализована
15:12Ждать более двух часов: ситуация у Крымского моста
15:06На Кубани смыло пешеходный мост
14:43ВСУ потеряли 210 боевиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
14:25Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
14:08Киев создает ядерную угрозу для всей Европы: МИД об атаке на Курскую АЭС
13:45СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян
13:14ВСУ обстреливают из артиллерии жителей Херсонщины: 69 прилетов за день
Лента новостейМолния