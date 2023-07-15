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Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении - РИА Новости Крым, 15.07.2023
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Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обратилась к задержанным неонацистам, которые подозреваются в покушении на ее убийство... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T18:41
2023-07-15T18:43
маргарита симоньян
миа "россия сегодня"
происшествия
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россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обратилась к задержанным неонацистам, которые подозреваются в покушении на ее убийство. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале Симоньян.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подросткиСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян
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маргарита симоньян, миа "россия сегодня", происшествия, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, новости
Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении

Маргарита Симоньян прокомментировала попытку покушения: есть вещи страшнее смерти

18:41 15.07.2023 (обновлено: 18:43 15.07.2023)
 
© РИА НовостиГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обратилась к задержанным неонацистам, которые подозреваются в покушении на ее убийство. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале Симоньян.
"Есть вещи страшнее смерти. Позор страшнее смерти, предательство страшнее смерти, жизнь с ощущением, что ты натворил что-то непоправимое - страшнее смерти. И я желаю вот этим ребятам, которые теперь арестованы, это понять, и чтоб у них осталось в жизни время загладить это все и постараться построить свою жизнь по-новому", - сказала главред медиагруппы.
В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.
Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Маргарита СимоньянМИА "Россия сегодня"ПроисшествияСБУ (Служба безопасности Украины)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)РоссияБезопасностьНовости
 
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