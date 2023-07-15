https://crimea.ria.ru/20230715/simonyan-obratilas-k-podozrevaemym-v-pokushenii-1130081431.html

Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении

Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Симоньян обратилась к подозреваемым в покушении

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обратилась к задержанным неонацистам, которые подозреваются в покушении на ее убийство... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T18:41

2023-07-15T18:41

2023-07-15T18:43

маргарита симоньян

миа "россия сегодня"

происшествия

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян обратилась к задержанным неонацистам, которые подозреваются в покушении на ее убийство. Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале Симоньян.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Позже в Мосгорсуде сообщили, что среди шести фигурантов дела есть несовершеннолетние. Один из подозреваемых на допросе рассказал, как создал неонацистскую группировку "Параграф-88", связался с СБУ и получил задание убить Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. За каждое из преступлений исполнителям обещали выплатить по 1,5 миллиона рублей.Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подросткиСБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян

https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, миа "россия сегодня", происшествия, сбу (служба безопасности украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, безопасность, новости