https://crimea.ria.ru/20230715/sredi-podozrevaemykh-v-pokushenii-na-simonyan-neonatsistov-est-podrostki-1130080655.html
Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки - РИА Новости Крым, 15.07.2023
Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
Среди фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние. Об этом со... РИА Новости Крым, 15.07.2023
2023-07-15T17:44
2023-07-15T17:44
2023-07-15T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Среди фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда пишет РИА Новости.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Как отметили в суде, всего в деле шесть фигурантов.Басманный суд Москвы в субботу рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.В ФСБ опубликовали видео задержания и опроса неонацистов, на котором один из задержанных рассказал о том, как он и его сообщники получили от сотрудника СБУ задание убить Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты СимоньянУкраина ввела санкции в отношении Киселева и СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня", происшествия, маргарита симоньян, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости, закон и право
Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки
Среди 6 фигурантов дела о подготовке покушения на Симоньян есть несовершеннолетние - суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Среди фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда пишет РИА Новости.
В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства
главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.
Как отметили в суде, всего в деле шесть фигурантов.
"Среди них есть несовершеннолетние", - рассказали в Московском городском суде.
Басманный суд Москвы в субботу рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В ФСБ опубликовали видео задержания и опроса неонацистов, на котором один из задержанных рассказал о том, как он и его сообщники получили от сотрудника СБУ задание убить Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.
"Создал неонацистскую группировку "Параграф-88". После чего я связался с украинскими СБУ. Мы клеили листовки с (главой военной разведки Украины) Будановым. После чего получили задание на убийство Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Провели разведку, за что получили 20 тысяч рублей. За одно убийство мы должны были получить миллион пятьсот рублей", - сказал один из задержанных.
Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение
на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.
* Запрещенная в России террористическая организация
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