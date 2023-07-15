https://crimea.ria.ru/20230715/sredi-podozrevaemykh-v-pokushenii-na-simonyan-neonatsistov-est-podrostki-1130080655.html

Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки

Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки - РИА Новости Крым, 15.07.2023

Среди подозреваемых в покушении на Симоньян неонацистов есть подростки

Среди фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние. Об этом со... РИА Новости Крым, 15.07.2023

2023-07-15T17:44

2023-07-15T17:44

2023-07-15T17:44

россия

миа "россия сегодня"

происшествия

маргарита симоньян

общество

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Среди фигурантов дела о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян есть несовершеннолетние. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда пишет РИА Новости.В субботу ЦОС ФСБ сообщил о задержании подозреваемых в подготовке убийства главреда телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян. Отмечалось, что они являются пособниками СБУ – участниками неонацистской группировки "Параграф-88". Подозреваемые следили за главредом по адресам ее работы и проживания. При обыске у них было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также 90 патронов к автомату Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистская литература, средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.Как отметили в суде, всего в деле шесть фигурантов.Басманный суд Москвы в субботу рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Как следует из базы данных судов, им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия. Санкция статьи УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.В ФСБ опубликовали видео задержания и опроса неонацистов, на котором один из задержанных рассказал о том, как он и его сообщники получили от сотрудника СБУ задание убить Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Это уже не первое покушение на Маргариту Симоньян. В апреле 2022 года в Москве были задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power"*, которые готовили покушение на журналиста Владимира Соловьева, а также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:СБУ готовила убийство главреда МИА "Россия Сегодня" Маргариты СимоньянУкраина ввела санкции в отношении Киселева и СимоньянЗадержанные неонацисты также планировали покушение на Киселева и Симоньян

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", происшествия, маргарита симоньян, общество, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, новости, закон и право