https://crimea.ria.ru/20230810/v-kupyanskom-rayone-sbu-za-prodazhu-urozhaya-rf-zaderzhali-zhenschinu-fermera-1130661346.html

В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера

В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера - РИА Новости Крым, 10.08.2023

В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера

Служба безопасности Украины продолжает терроризировать мирных граждан Купянского района Харьковщины. Проводя так называемые "стабилизационные мероприятия", СБУ... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T19:52

2023-08-10T19:52

2023-08-10T19:52

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сбу (служба безопасности украины)

купянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины продолжает терроризировать мирных граждан Купянского района Харьковщины. Проводя так называемые "стабилизационные мероприятия", СБУ задержали женщину – главу фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Ее обвиняют в том, что она зарегистрировала свой бизнес по законам РФ и реализовала зерно на территории Российской Федерации на 13 млн грн (около 34 млн руб).Сообщается, что в июле-августе прошлого года в ее хозяйстве собрали более 2 тыс тонн урожая, и это зерно продали российским зернотрейдерам, заплатив при этом налоги в соответствии с законами российского государства.Во время обыска по месту жительства задержанной были изъяты бухгалтерские и другие документы предприятия, которые, по мнению СБУ, подтверждают ее вину.Так называемые "комплексные мероприятия" проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.Ранее стало известно, что в СБУ завели дело на Вячеслава Харева – начальника штаба крымской Росгвардии. Ему заочно объявлено о подозрении в государственной измене.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомЗеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, сбу (служба безопасности украины), купянск, харьковская область