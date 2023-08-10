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В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера
В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера - РИА Новости Крым, 10.08.2023
В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера
Служба безопасности Украины продолжает терроризировать мирных граждан Купянского района Харьковщины. Проводя так называемые "стабилизационные мероприятия", СБУ... РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T19:52
2023-08-10T19:52
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины продолжает терроризировать мирных граждан Купянского района Харьковщины. Проводя так называемые "стабилизационные мероприятия", СБУ задержали женщину – главу фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Ее обвиняют в том, что она зарегистрировала свой бизнес по законам РФ и реализовала зерно на территории Российской Федерации на 13 млн грн (около 34 млн руб).Сообщается, что в июле-августе прошлого года в ее хозяйстве собрали более 2 тыс тонн урожая, и это зерно продали российским зернотрейдерам, заплатив при этом налоги в соответствии с законами российского государства.Во время обыска по месту жительства задержанной были изъяты бухгалтерские и другие документы предприятия, которые, по мнению СБУ, подтверждают ее вину.Так называемые "комплексные мероприятия" проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.Ранее стало известно, что в СБУ завели дело на Вячеслава Харева – начальника штаба крымской Росгвардии. Ему заочно объявлено о подозрении в государственной измене.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава СБУ пообещал новые атаки на Крымский мост и корабли РоссииСпецслужбы Украины готовили убийство министра курортов Крыма - СледкомЗеленский подтвердил ракетный прилет в здание СБУ в Днепропетровске
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РИА Новости Крым
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96
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новости, украина, сбу (служба безопасности украины), купянск, харьковская область
В Купянском районе СБУ за продажу урожая РФ задержали женщину-фермера

В Купянском районе СБУ задержали женщину-фермера, продавшую урожай по законам РФ

19:52 10.08.2023
 
© Служба безопасности УкраиныСБУ задержала женщину-фермера, которая вывезла зерно на 13 млн грн
СБУ задержала женщину-фермера, которая вывезла зерно на 13 млн грн
© Служба безопасности Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины продолжает терроризировать мирных граждан Купянского района Харьковщины. Проводя так называемые "стабилизационные мероприятия", СБУ задержали женщину – главу фермерского хозяйства, которое занимается выращиванием зерновых и масличных культур. Ее обвиняют в том, что она зарегистрировала свой бизнес по законам РФ и реализовала зерно на территории Российской Федерации на 13 млн грн (около 34 млн руб).
Сообщается, что в июле-августе прошлого года в ее хозяйстве собрали более 2 тыс тонн урожая, и это зерно продали российским зернотрейдерам, заплатив при этом налоги в соответствии с законами российского государства.
Во время обыска по месту жительства задержанной были изъяты бухгалтерские и другие документы предприятия, которые, по мнению СБУ, подтверждают ее вину.

"На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Сейчас ей избрана мера пресечения – содержание под стражей," – сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Так называемые "комплексные мероприятия" проводили сотрудники СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры.
Ранее стало известно, что в СБУ завели дело на Вячеслава Харева – начальника штаба крымской Росгвардии. Ему заочно объявлено о подозрении в государственной измене.
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