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Под Киевом с миллионами "боевых" премий: СБУ накрыла псевдогероев Украины - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Под Киевом с миллионами "боевых" премий: СБУ накрыла псевдогероев Украины
Под Киевом с миллионами "боевых" премий: СБУ накрыла псевдогероев Украины - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Под Киевом с миллионами "боевых" премий: СБУ накрыла псевдогероев Украины
Командный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T06:45
2023-08-16T06:45
новости
украина
сбу (служба безопасности украины)
нацгвардия украины
киевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Командный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.Раскрыть обман удалось не без помощи нового руководства Нацгвардии, отмечается в сообщении службы безопаности Украины.По данным следствия, главным действующим лицом в этой криминальной истории являлся замкомандира – начальник штаба воинской части. Рапорты о начислении премий себе и подчиненным из руководящего состава бригады – с его подписью.С ним "боевые" делили командир дивизиона, командир 3-го батальона, замком 1-го батальона, начальник отделения учета личного состава и командир роты.За почти полгода – с конца марта до августа – они премировали себя в общей сложности на 14 миллионов бюджетных гривен (около 37 млн рублей), ежемесячно начисляя себе доплату 100 тыс. гривен (свыше 270 тыс. рублей) за переносимые "на фронте" тяготы.Всем участникам преступной схемы грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается. Ранее в августе СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Национальной гвардии Украины, которые незаконно начислили себе около 1 млн гривен "боевых".Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине чиновника подозревают в краже лодок для форсирования ДнепраВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, сбу (служба безопасности украины), нацгвардия украины, киевская область
Под Киевом с миллионами "боевых" премий: СБУ накрыла псевдогероев Украины

СБУ разоблачила украинское командование, награждавшее себя "боевыми" премиями на Киевщине

06:45 16.08.2023
 
© RTНа Украине разоблачили командиров одной из бригад Нацгвардии
На Украине разоблачили командиров одной из бригад Нацгвардии
© RT
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Командный состав бригады Нацгвардии Украины, сидя на Киевщине, почти полгода выписывал себе премиальные "боевые" за якобы участие в боевых действиях на передовой, где на самом деле никогда не был. "Бесстрашных" бойцов тыла разоблачила военная контрразведка СБУ при содействии государственного бюро расследований.
Раскрыть обман удалось не без помощи нового руководства Нацгвардии, отмечается в сообщении службы безопаности Украины.
"На сделках с государственными деньгами разоблачено командование одной из бригад военного формирования, которая дислоцируется на Киевщине... При этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта", – проинформировало ведомство в своем Telegram-канале.
По данным следствия, главным действующим лицом в этой криминальной истории являлся замкомандира – начальник штаба воинской части. Рапорты о начислении премий себе и подчиненным из руководящего состава бригады – с его подписью.
С ним "боевые" делили командир дивизиона, командир 3-го батальона, замком 1-го батальона, начальник отделения учета личного состава и командир роты.
За почти полгода – с конца марта до августа – они премировали себя в общей сложности на 14 миллионов бюджетных гривен (около 37 млн рублей), ежемесячно начисляя себе доплату 100 тыс. гривен (свыше 270 тыс. рублей) за переносимые "на фронте" тяготы.
Всем участникам преступной схемы грозит до 8 лет тюрьмы. Расследование продолжается.
Ранее в августе СБУ разоблачила руководителей одного из учебных центров Национальной гвардии Украины, которые незаконно начислили себе около 1 млн гривен "боевых".
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