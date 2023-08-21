Рейтинг@Mail.ru
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230821/kievlyanin-bolshe-polugoda-zheg-mashiny-voennykh-iz-vsu-iz-nelyubvi-k-armii-1130846259.html
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T21:46
2023-08-21T21:46
новости
украина
происшествия
киев
автомобиль
пожар
всу (вооруженные силы украины)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130850948_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_28ebc485a078ff187850e99d06506987.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской армии. Поджигателя искали больше полугода, об этом сообщили в нацполиции украинской столицы.Поджигателем оказался 35-летний местный житель. Правоохранители искали его с конца 2022 года, но задержать его никак не удавалось: мужчина проводил свои "операции" во время перебоев с электроэнергией и, соответственно, в отсутствие освещения на улицах, и быстро скрывался.Силовикам он попался в июле, когда закладывал очередное зажигательное устройство под следующий, уже 13-й автомобиль.Как рассказал начальник главного управления Нацполиции Киева Дмитрий Шумейко, все приспособления мужчина изготавливал сам: "Они срабатывали самостоятельно в определенное время".Свои поступки задержанный объяснил негативным отношением к украинским военным. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.Уголовное дело уже заведено. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.Ранее СБУ задержала в Харьковской области женщину-фермера, которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур, продавая урожая в РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиковВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваЧто там у соседей?
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130850948_18:0:763:559_1920x0_80_0_0_f9ec4fcd2731a747854cec386fa15bba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, украина, происшествия, киев, автомобиль, пожар, всу (вооруженные силы украины), общество
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии

Житель Киева поджег 12 автомобилей военнослужащих ВСУ из-за негативного отношения к армии

21:46 21.08.2023
 
© Национальная полиция УкраиныПолиция Киева задержала мужчину за поджог 12 автомобилей
Полиция Киева задержала мужчину за поджог 12 автомобилей
© Национальная полиция Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской армии. Поджигателя искали больше полугода, об этом сообщили в нацполиции украинской столицы.
Поджигателем оказался 35-летний местный житель. Правоохранители искали его с конца 2022 года, но задержать его никак не удавалось: мужчина проводил свои "операции" во время перебоев с электроэнергией и, соответственно, в отсутствие освещения на улицах, и быстро скрывался.
Силовикам он попался в июле, когда закладывал очередное зажигательное устройство под следующий, уже 13-й автомобиль.
Как рассказал начальник главного управления Нацполиции Киева Дмитрий Шумейко, все приспособления мужчина изготавливал сам: "Они срабатывали самостоятельно в определенное время".
Свои поступки задержанный объяснил негативным отношением к украинским военным. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.
Уголовное дело уже заведено. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Ранее СБУ задержала в Харьковской области женщину-фермера, которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур, продавая урожая в РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиков
В СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава Харева

Что там у соседей?
 
НовостиУкраинаПроисшествияКиевАвтомобильПожарВСУ (Вооруженные силы Украины)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Главные события и заявления дня: 21 августа
22:2840 лет на двоих: в Севастополе осудили наркоторговцев из Кубани
22:02Главные новости Крыма: 21 августа
21:46Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
21:24Четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП в Ростовской области
21:04В Севастополе начали выдавать землю участникам СВО
20:35В США назвали главный "тормоз" украинского контрнаступления
20:03В Крыму отремонтируют 400 кровель многоквартирных домов
19:42Новый руководитель "Заповедного Крыма" - о работе, людях и задачах
19:37В Севастополе простились с двумя героями СВО
19:24Как поставка Украине F-16 повлияет на ход СВО – мнение
19:23Движение по Крымскому мосту возобновили
19:07Музыка Донбасса: донецкий исполнитель Дима Ом - о творчестве и о войне
18:45Боевики "Азова"* получили по 20 лет колонии за обстрелы гражданских в ДНР
18:36Почему разбилась "Луна-25"
18:26На Чатыр-Даге в Крыму водрузили флаг России с подписями бойцов СВО
18:06Крымский мост закрыт
18:03Школьников будут учить применять беспилотники
17:43В Крыму тушат ландшафтный пожар
17:37Краснодар плавится на солнце: побит полувековой температурный рекорд
Лента новостейМолния