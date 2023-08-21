https://crimea.ria.ru/20230821/kievlyanin-bolshe-polugoda-zheg-mashiny-voennykh-iz-vsu-iz-nelyubvi-k-armii-1130846259.html

Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии

Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии

В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T21:46

2023-08-21T21:46

2023-08-21T21:46

новости

украина

происшествия

киев

автомобиль

пожар

всу (вооруженные силы украины)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130850948_0:0:780:439_1920x0_80_0_0_28ebc485a078ff187850e99d06506987.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской армии. Поджигателя искали больше полугода, об этом сообщили в нацполиции украинской столицы.Поджигателем оказался 35-летний местный житель. Правоохранители искали его с конца 2022 года, но задержать его никак не удавалось: мужчина проводил свои "операции" во время перебоев с электроэнергией и, соответственно, в отсутствие освещения на улицах, и быстро скрывался.Силовикам он попался в июле, когда закладывал очередное зажигательное устройство под следующий, уже 13-й автомобиль.Как рассказал начальник главного управления Нацполиции Киева Дмитрий Шумейко, все приспособления мужчина изготавливал сам: "Они срабатывали самостоятельно в определенное время".Свои поступки задержанный объяснил негативным отношением к украинским военным. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.Уголовное дело уже заведено. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.Ранее СБУ задержала в Харьковской области женщину-фермера, которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур, продавая урожая в РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиковВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваЧто там у соседей?

украина

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, происшествия, киев, автомобиль, пожар, всу (вооруженные силы украины), общество