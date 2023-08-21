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Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T21:46
2023-08-21T21:46
2023-08-21T21:46
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пожар
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской армии. Поджигателя искали больше полугода, об этом сообщили в нацполиции украинской столицы.Поджигателем оказался 35-летний местный житель. Правоохранители искали его с конца 2022 года, но задержать его никак не удавалось: мужчина проводил свои "операции" во время перебоев с электроэнергией и, соответственно, в отсутствие освещения на улицах, и быстро скрывался.Силовикам он попался в июле, когда закладывал очередное зажигательное устройство под следующий, уже 13-й автомобиль.Как рассказал начальник главного управления Нацполиции Киева Дмитрий Шумейко, все приспособления мужчина изготавливал сам: "Они срабатывали самостоятельно в определенное время".Свои поступки задержанный объяснил негативным отношением к украинским военным. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.Уголовное дело уже заведено. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.Ранее СБУ задержала в Харьковской области женщину-фермера, которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур, продавая урожая в РФ. Читайте также на РИА Новости Крым:СБУ задержала группу наркоборца-полицейского с 20 тоннами наркотиковВ СБУ завели дело на начальника штаба Росгвардии Крыма Вячеслава ХареваЧто там у соседей?
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, происшествия, киев, автомобиль, пожар, всу (вооруженные силы украины), общество
Киевлянин больше полугода жег машины военных из ВСУ из нелюбви к армии
Житель Киева поджег 12 автомобилей военнослужащих ВСУ из-за негативного отношения к армии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Киеве задержали мужчину, сжигавшего в помощью самодельных зажигательных устройств автомобили военнослужащих ВСУ на почве негативного отношения к украинской армии. Поджигателя искали больше полугода, об этом сообщили в нацполиции украинской столицы.
Поджигателем оказался 35-летний местный житель. Правоохранители искали его с конца 2022 года, но задержать его никак не удавалось: мужчина проводил свои "операции" во время перебоев с электроэнергией и, соответственно, в отсутствие освещения на улицах, и быстро скрывался.
Силовикам он попался в июле, когда закладывал очередное зажигательное устройство под следующий, уже 13-й автомобиль.
Как рассказал начальник главного управления Нацполиции Киева Дмитрий Шумейко, все приспособления мужчина изготавливал сам: "Они срабатывали самостоятельно в определенное время".
Свои поступки задержанный объяснил негативным отношением к украинским военным. Сейчас силовики проверяют его на причастность к другим преступлениям, в том числе против основ национальной безопасности Украины.
Уголовное дело уже заведено. Задержанному грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.
Ранее СБУ задержала
в Харьковской области женщину-фермера, которая занималась выращиванием зерновых и масличных культур, продавая урожая в РФ.
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