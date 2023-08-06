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Что там у соседей? - РИА Новости Крым, 06.08.2023
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Что там у соседей?
Что там у соседей? - РИА Новости Крым, 06.08.2023
Что там у соседей?
РИА Новости Крым, 06.08.2023
2023-08-06T20:15
2023-08-06T20:15
авторы
владимир зеленский (президент украины)
украина
политика
мнения
в мире
родина-мать
россия
аналитика
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Некогда близкая нам страна день за днем бросает вызов здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Напрочь лишившись самостоятельности, она стала агрессивной куклой, от которой сейчас требуется лишь одно: нанести максимальный ущерб России ценой своего существования. Несмотря на всю трагичность происходящего, наблюдать за этим масштабным социокультурным экспериментом – познавательно и поучительно. Поэтому мы решили делиться с вами результатами своих наблюдений, освещая наиболее показательные, на наш взгляд, события из жизни страны-камикадзе.Нэнькина матьЕсть вещи и явления, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как на Украине расстаются с советским прошлым. Очередной акт окончательного прощания был совершен в Киеве, где демонтировали герб СССР со 102-метрового монумента "Родина-мать". Вместо него на пятую по высоте статую в мире навесили трезубец (так возжелало большинство участников всеукраинского электронного опроса) и переименуют ее в "Украину-мать". Национально-архитектурные манипуляции должны завершиться к 24 августа и, надо полагать, станут апофеозом дня независимости страны-соседки.Однако, несмотря на неистовый пиар этого повода, как минимум парочка вишневых косточек в праздничных варениках все же затесалась. Во-первых, собственно, сам мемориал: шедевр (безо всякого преувеличения) советской инженерной школы так и будет продолжать напоминать о том, что это – достижение именно СССР. Ведь равнозначной альтернативы столь мощной монументальной пропаганде ни в Киеве, ни где бы то еще украинская действительность пока так и не предложила. Итого в сухом остатке получается советский памятник с гербом из европейской стали, но под гордым названием "Украина-мать". Честно говоря, как-то не очень убедительно, особенно если учесть стартовые возможности, с какими это государство отправилось в свободное плавание 32 года назад.Зеленский и глубинная дипломатияПохоже, что президент Украины Владимир Зеленский вновь вернулся (вопреки всем предостережениям англосакских патронов) к излюбленной практике эмоциональной дипломатии. За этим изысканным определением западные СМИ скрывают переговорный стиль украинского лидера, в основе которого – агрессивное навязывание своей точки зрения с активным использованием угроз. Рискнем предположить, что данный стиль (и его эффективность) Владимир Александрович мог по достоинству оценить на личном опыте в рабочих кварталах родного Кривого Рога. И теперь творчески адаптировал под современные геополитические реалии.Сказано, на наш взгляд, более чем откровенно. В США вовсю готовятся к президентской избирательной кампании 2024 года, в ноябре этого года – парламентские выборы в Польше. И в обоих случаях исход выборов для действующих властей этих стран во многом зависит от ситуации на Украине. Если точнее – от контрнаступления ВСУ, на успех которого Джозеф Байден и его маленькие европейские друзья (поляки – в числе первых) сделали серьезную ставку.Впрочем, эта ставка себя не оправдывает: контрнаступление длится уже девять недель без сколь-либо значимых результатов. Соответственно, волей-неволей будут рассматриваться варианты выхода из губительного (избиратели все чаще и громче задают вопрос: доколе?) внешнеполитического тупика.В то же время любая альтернатива активным боевым действиям – смертельна (политически как минимум) уже для украинского кормчего. Он просто не вывезет режим мирной жизни с громадным комом социально-экономических проблем.Top gun ЧириллоЕсли на полях сражений у американо-украинского тандема успехи покрыты густым и грустным туманом войны, то в глубоком тылу – все очень даже радужно. В том плане, что лоббисты ЛГБТ-повесточки могут нарисовать очередного победного единорожика.Речь о том, что 2 августа в эфир вышел новый спикер ВСУ – трансгендер Сара Эштон-Чирилло.Гражданин/ка США Чирилло (в девичестве – Майкл Джон) порвал со своим мужским началом в 2019 году. События, связанные с СВО, сподвигли транс-активиста перебраться на Украину, где он/а сперва выступил/а в роли военного блогера, а затем стал/а бойцом ВСУ в рядах территориальной обороны (в звании младшего сержанта). Ну, а теперь боевой трансгендер выступает лицом и голосом ВСУ, рассказывающий англоязычной аудитории о военных буднях. В общем, теперь информационное сопровождение – в надежных универсальных руках.На этом мы, пожалуй, остановимся и подождем, какие неожиданности и парадоксы случатся с нашими соседями на следующей неделе. А то, что они обязательно будут – нет никаких сомнений. Зря что ли во главе Украины – "веселые и находчивые" персонажи?Читайте также на РИА Новости Крым:Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей неделиЕвропа ведет пораженную нацизмом Украину к самоуничтожению - мнениеЗрада откуда не ждали: почему США обделяют Украину деньгами ради Тайваня
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https://crimea.ria.ru/20230801/ukraina-bez-zelenskogo-v-snbo-rasskazali-o-planakh-1130480232.html
https://crimea.ria.ru/20230725/spasti-ryadovogo-mykolu-ekspert-otsenil-shansy-boevikov-vsu-na-vyzhivanie-1130290720.html
украина
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Сергей Таврин
Сергей Таврин
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авторы, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, мнения, в мире, родина-мать, россия, аналитика
Что там у соседей?

Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе

20:15 06.08.2023
 
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВ Киеве на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР установили герб Украины
В Киеве на монумент Родина-мать вместо герба СССР установили герб Украины - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Сергей Таврин
автор
Все материалы
Некогда близкая нам страна день за днем бросает вызов здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Напрочь лишившись самостоятельности, она стала агрессивной куклой, от которой сейчас требуется лишь одно: нанести максимальный ущерб России ценой своего существования. Несмотря на всю трагичность происходящего, наблюдать за этим масштабным социокультурным экспериментом – познавательно и поучительно. Поэтому мы решили делиться с вами результатами своих наблюдений, освещая наиболее показательные, на наш взгляд, события из жизни страны-камикадзе.

Нэнькина мать

Есть вещи и явления, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как на Украине расстаются с советским прошлым. Очередной акт окончательного прощания был совершен в Киеве, где демонтировали герб СССР со 102-метрового монумента "Родина-мать". Вместо него на пятую по высоте статую в мире навесили трезубец (так возжелало большинство участников всеукраинского электронного опроса) и переименуют ее в "Украину-мать". Национально-архитектурные манипуляции должны завершиться к 24 августа и, надо полагать, станут апофеозом дня независимости страны-соседки.
Однако, несмотря на неистовый пиар этого повода, как минимум парочка вишневых косточек в праздничных варениках все же затесалась. Во-первых, собственно, сам мемориал: шедевр (безо всякого преувеличения) советской инженерной школы так и будет продолжать напоминать о том, что это – достижение именно СССР. Ведь равнозначной альтернативы столь мощной монументальной пропаганде ни в Киеве, ни где бы то еще украинская действительность пока так и не предложила.
Ну и, во-вторых – это трезубец, а точнее – металл для его изготовления. Изначально планировалось, что таинство плавки совершат на меткомбинате "Запорожсталь", точь-в-точь воспроизведя состав металла всего памятника. Но, увы, годы независимости уже взяли свое: нынешние запорожские металлурги успели декоммунизировать советские сталелитейные технологии и стандарты, а качество стали их собственной рецептуры категорически не устроило зодчих-патриотов. В общем, пришлось обращаться к европейским спецам, которые и накуют украинцам символ их самостоятельности.
Итого в сухом остатке получается советский памятник с гербом из европейской стали, но под гордым названием "Украина-мать". Честно говоря, как-то не очень убедительно, особенно если учесть стартовые возможности, с какими это государство отправилось в свободное плавание 32 года назад.
Монумент Родина-мать в Киеве, с которого снимают герб СССР - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 07:29Радио "Спутник в Крыму"
Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"

Зеленский и глубинная дипломатия

Похоже, что президент Украины Владимир Зеленский вновь вернулся (вопреки всем предостережениям англосакских патронов) к излюбленной практике эмоциональной дипломатии. За этим изысканным определением западные СМИ скрывают переговорный стиль украинского лидера, в основе которого – агрессивное навязывание своей точки зрения с активным использованием угроз. Рискнем предположить, что данный стиль (и его эффективность) Владимир Александрович мог по достоинству оценить на личном опыте в рабочих кварталах родного Кривого Рога. И теперь творчески адаптировал под современные геополитические реалии.
Так вот, 1 сентября в своем обращении к нации он заявил следующее: "Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без каких-либо исключений. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов".
Сказано, на наш взгляд, более чем откровенно. В США вовсю готовятся к президентской избирательной кампании 2024 года, в ноябре этого года – парламентские выборы в Польше. И в обоих случаях исход выборов для действующих властей этих стран во многом зависит от ситуации на Украине. Если точнее – от контрнаступления ВСУ, на успех которого Джозеф Байден и его маленькие европейские друзья (поляки – в числе первых) сделали серьезную ставку.
Впрочем, эта ставка себя не оправдывает: контрнаступление длится уже девять недель без сколь-либо значимых результатов. Соответственно, волей-неволей будут рассматриваться варианты выхода из губительного (избиратели все чаще и громче задают вопрос: доколе?) внешнеполитического тупика.
Президент Украины Владимир Зеленский
1 августа, 21:30
Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах
В то же время любая альтернатива активным боевым действиям – смертельна (политически как минимум) уже для украинского кормчего. Он просто не вывезет режим мирной жизни с громадным комом социально-экономических проблем.
Помнится, на саммите НАТО в Вильнюсе Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому: "Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами". Похоже, теперь президент Украины просто переадресовал эту фразу своему американскому визави, вновь пытаясь склонить к принятию непопулярных решений (поставки дорогостоящего оружия в как можно больших объемах). Но, по всей видимости, время таких решений неумолимо истекает: украинский кейс чем дальше, тем больше становится для Белого дома бесперспективной обузой. Также, как и фигура президента Зеленского с его набившей оскомину эмоциональной дипломатией.

Top gun Чирилло

Если на полях сражений у американо-украинского тандема успехи покрыты густым и грустным туманом войны, то в глубоком тылу – все очень даже радужно. В том плане, что лоббисты ЛГБТ-повесточки могут нарисовать очередного победного единорожика.
Речь о том, что 2 августа в эфир вышел новый спикер ВСУ – трансгендер Сара Эштон-Чирилло.
Гражданин/ка США Чирилло (в девичестве – Майкл Джон) порвал со своим мужским началом в 2019 году. События, связанные с СВО, сподвигли транс-активиста перебраться на Украину, где он/а сперва выступил/а в роли военного блогера, а затем стал/а бойцом ВСУ в рядах территориальной обороны (в звании младшего сержанта). Ну, а теперь боевой трансгендер выступает лицом и голосом ВСУ, рассказывающий англоязычной аудитории о военных буднях. В общем, теперь информационное сопровождение – в надежных универсальных руках.
Военный ВСУ
25 июля, 17:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
На этом мы, пожалуй, остановимся и подождем, какие неожиданности и парадоксы случатся с нашими соседями на следующей неделе. А то, что они обязательно будут – нет никаких сомнений. Зря что ли во главе Украины – "веселые и находчивые" персонажи?
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АвторыВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПолитикаМненияВ миреРодина-матьРоссияАналитика
 
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