Что там у соседей?
Люди, события и тенденции на Украине, которые нас удивили на этой неделе
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВ Киеве на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР установили герб Украины
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Некогда близкая нам страна день за днем бросает вызов здравому смыслу и инстинкту самосохранения. Напрочь лишившись самостоятельности, она стала агрессивной куклой, от которой сейчас требуется лишь одно: нанести максимальный ущерб России ценой своего существования. Несмотря на всю трагичность происходящего, наблюдать за этим масштабным социокультурным экспериментом – познавательно и поучительно. Поэтому мы решили делиться с вами результатами своих наблюдений, освещая наиболее показательные, на наш взгляд, события из жизни страны-камикадзе.
Нэнькина мать
Есть вещи и явления, на которые можно смотреть вечно: как горит огонь, как течет вода и как на Украине расстаются с советским прошлым. Очередной акт окончательного прощания был совершен в Киеве, где демонтировали герб СССР со 102-метрового монумента "Родина-мать". Вместо него на пятую по высоте статую в мире навесили трезубец (так возжелало большинство участников всеукраинского электронного опроса) и переименуют ее в "Украину-мать". Национально-архитектурные манипуляции должны завершиться к 24 августа и, надо полагать, станут апофеозом дня независимости страны-соседки.
Однако, несмотря на неистовый пиар этого повода, как минимум парочка вишневых косточек в праздничных варениках все же затесалась. Во-первых, собственно, сам мемориал: шедевр (безо всякого преувеличения) советской инженерной школы так и будет продолжать напоминать о том, что это – достижение именно СССР. Ведь равнозначной альтернативы столь мощной монументальной пропаганде ни в Киеве, ни где бы то еще украинская действительность пока так и не предложила.
Ну и, во-вторых – это трезубец, а точнее – металл для его изготовления. Изначально планировалось, что таинство плавки совершат на меткомбинате "Запорожсталь", точь-в-точь воспроизведя состав металла всего памятника. Но, увы, годы независимости уже взяли свое: нынешние запорожские металлурги успели декоммунизировать советские сталелитейные технологии и стандарты, а качество стали их собственной рецептуры категорически не устроило зодчих-патриотов. В общем, пришлось обращаться к европейским спецам, которые и накуют украинцам символ их самостоятельности.
Итого в сухом остатке получается советский памятник с гербом из европейской стали, но под гордым названием "Украина-мать". Честно говоря, как-то не очень убедительно, особенно если учесть стартовые возможности, с какими это государство отправилось в свободное плавание 32 года назад.
Зеленский и глубинная дипломатия
Похоже, что президент Украины Владимир Зеленский вновь вернулся (вопреки всем предостережениям англосакских патронов) к излюбленной практике эмоциональной дипломатии. За этим изысканным определением западные СМИ скрывают переговорный стиль украинского лидера, в основе которого – агрессивное навязывание своей точки зрения с активным использованием угроз. Рискнем предположить, что данный стиль (и его эффективность) Владимир Александрович мог по достоинству оценить на личном опыте в рабочих кварталах родного Кривого Рога. И теперь творчески адаптировал под современные геополитические реалии.
Так вот, 1 сентября в своем обращении к нации он заявил следующее: "Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без каких-либо исключений. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов".
Сказано, на наш взгляд, более чем откровенно. В США вовсю готовятся к президентской избирательной кампании 2024 года, в ноябре этого года – парламентские выборы в Польше. И в обоих случаях исход выборов для действующих властей этих стран во многом зависит от ситуации на Украине. Если точнее – от контрнаступления ВСУ, на успех которого Джозеф Байден и его маленькие европейские друзья (поляки – в числе первых) сделали серьезную ставку.
Впрочем, эта ставка себя не оправдывает: контрнаступление длится уже девять недель без сколь-либо значимых результатов. Соответственно, волей-неволей будут рассматриваться варианты выхода из губительного (избиратели все чаще и громче задают вопрос: доколе?) внешнеполитического тупика.
1 августа, 21:30Украина без Зеленского: в СНБО рассказали о планах
В то же время любая альтернатива активным боевым действиям – смертельна (политически как минимум) уже для украинского кормчего. Он просто не вывезет режим мирной жизни с громадным комом социально-экономических проблем.
Помнится, на саммите НАТО в Вильнюсе Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому: "Плохая новость для вас в том, что мы никуда не денемся. Вы застряли с нами". Похоже, теперь президент Украины просто переадресовал эту фразу своему американскому визави, вновь пытаясь склонить к принятию непопулярных решений (поставки дорогостоящего оружия в как можно больших объемах). Но, по всей видимости, время таких решений неумолимо истекает: украинский кейс чем дальше, тем больше становится для Белого дома бесперспективной обузой. Также, как и фигура президента Зеленского с его набившей оскомину эмоциональной дипломатией.
Top gun Чирилло
Если на полях сражений у американо-украинского тандема успехи покрыты густым и грустным туманом войны, то в глубоком тылу – все очень даже радужно. В том плане, что лоббисты ЛГБТ-повесточки могут нарисовать очередного победного единорожика.
Речь о том, что 2 августа в эфир вышел новый спикер ВСУ – трансгендер Сара Эштон-Чирилло.
Гражданин/ка США Чирилло (в девичестве – Майкл Джон) порвал со своим мужским началом в 2019 году. События, связанные с СВО, сподвигли транс-активиста перебраться на Украину, где он/а сперва выступил/а в роли военного блогера, а затем стал/а бойцом ВСУ в рядах территориальной обороны (в звании младшего сержанта). Ну, а теперь боевой трансгендер выступает лицом и голосом ВСУ, рассказывающий англоязычной аудитории о военных буднях. В общем, теперь информационное сопровождение – в надежных универсальных руках.
На этом мы, пожалуй, остановимся и подождем, какие неожиданности и парадоксы случатся с нашими соседями на следующей неделе. А то, что они обязательно будут – нет никаких сомнений. Зря что ли во главе Украины – "веселые и находчивые" персонажи?
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