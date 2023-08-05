https://crimea.ria.ru/20230805/egor-beroev-s-fronta-i-ataka-dronov-na-krym-top-novostey-nedeli-1130528724.html

Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели

Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели

Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта. В Севастополе прогремел сильный взрыв. Над Крымом сбили 25 беспилотников. Как сократился турпоток в Крым. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T20:59

2023-08-05T20:59

2023-08-05T20:59

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта. В Севастополе прогремел сильный взрыв. Над Крымом сбили 25 беспилотников. Как сократился турпоток в Крым. Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты. Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Егор Бероев приехал в Крым с фронтаНа этой неделе корреспонденту РИА Новости Крым удалось пообщаться с актером и общественным деятелем Егором Бероевым, который приехал на фестиваль короткометражных фильмов "Вот это фильм" в селе Оленевка. В интервью он выразил уверенность, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".Атака дронов и взрывы в СевастополеНочью в минувшее воскресенье над Крымом система противовоздушной обороны сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.Еще через два дня, 1 августа, в районе Кара-Кобы в Севастополе сбили вражеский беспилотник, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности."В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Также он уточнил, что пожарные, оперативно прибыв на место и ликвидировали возгорание.Мощные взрывы прогремели в ОдессеНа этой неделе, в ночь на среду, в разных районах Киева и Одесской области, прогремели мощные взрывы, на некоторых объектах вспыхнули пожары.Так, в Киеве удары были нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что в результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет.В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа."Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.По информации СМИ, воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь 2 августа во всех регионах Украины.Украина не прекратит удары по КрымуКроме того, на этой неделе в эфире программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму" выступала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева, по ее мнению киевский режим не прекратит атаки на Крым, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей несостоятельности украинского государства."Эти атаки (на Крым – ред.) не прекратятся. Этому есть ряд причин, в том числе военного характера, но одна из основных причин – это то, что Крым для Украины является одним из главных символов русского мира, который они, как ни старались уничтожить здесь за 23 года, но так и не смогли этого сделать. И еще Крым для Украины – один из показателей ее несостоятельности. Поэтому полуостров всегда находится под прицелом информационным и в прямом смысле этого слова", – сказала Киселева.Туристов в Крым приедет меньшеНесмотря на то, что этим летом Крым попал в пятерку самых популярных российских регионов, турпоток в регион несколько сократился. Такое заявление на этой неделе сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, по ее информации, этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".

https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html

https://crimea.ria.ru/20230805/ataki-vsu-bespilotnymi-katerami-chem-dolzhna-otvetit-rossiya-1130555673.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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