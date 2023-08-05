https://crimea.ria.ru/20230805/egor-beroev-s-fronta-i-ataka-dronov-na-krym-top-novostey-nedeli-1130528724.html
Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели
Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Егор Бероев с фронта и атака дронов на Крым: топ новостей недели
Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта. В Севастополе прогремел сильный взрыв. Над Крымом сбили 25 беспилотников. Как сократился турпоток в Крым. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T20:59
2023-08-05T20:59
2023-08-05T20:59
топ новостей недели
крым
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
происшествия
туризм в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта. В Севастополе прогремел сильный взрыв. Над Крымом сбили 25 беспилотников. Как сократился турпоток в Крым. Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты. Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Егор Бероев приехал в Крым с фронтаНа этой неделе корреспонденту РИА Новости Крым удалось пообщаться с актером и общественным деятелем Егором Бероевым, который приехал на фестиваль короткометражных фильмов "Вот это фильм" в селе Оленевка. В интервью он выразил уверенность, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".Атака дронов и взрывы в СевастополеНочью в минувшее воскресенье над Крымом система противовоздушной обороны сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.Еще через два дня, 1 августа, в районе Кара-Кобы в Севастополе сбили вражеский беспилотник, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности."В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Также он уточнил, что пожарные, оперативно прибыв на место и ликвидировали возгорание.Мощные взрывы прогремели в ОдессеНа этой неделе, в ночь на среду, в разных районах Киева и Одесской области, прогремели мощные взрывы, на некоторых объектах вспыхнули пожары.Так, в Киеве удары были нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что в результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет.В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа."Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.По информации СМИ, воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь 2 августа во всех регионах Украины.Украина не прекратит удары по КрымуКроме того, на этой неделе в эфире программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму" выступала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева, по ее мнению киевский режим не прекратит атаки на Крым, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей несостоятельности украинского государства."Эти атаки (на Крым – ред.) не прекратятся. Этому есть ряд причин, в том числе военного характера, но одна из основных причин – это то, что Крым для Украины является одним из главных символов русского мира, который они, как ни старались уничтожить здесь за 23 года, но так и не смогли этого сделать. И еще Крым для Украины – один из показателей ее несостоятельности. Поэтому полуостров всегда находится под прицелом информационным и в прямом смысле этого слова", – сказала Киселева.Туристов в Крым приедет меньшеНесмотря на то, что этим летом Крым попал в пятерку самых популярных российских регионов, турпоток в регион несколько сократился. Такое заявление на этой неделе сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, по ее информации, этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года."Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".
https://crimea.ria.ru/20230729/akter-beroev-priekhal-na-kinofestival-v-krym-s-fronta-1130389292.html
https://crimea.ria.ru/20230805/ataki-vsu-bespilotnymi-katerami-chem-dolzhna-otvetit-rossiya-1130555673.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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топ новостей недели, крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, происшествия, туризм в крыму, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта. В Севастополе прогремел сильный взрыв. Над Крымом сбили 25 беспилотников. Как сократился турпоток в Крым. Мощные удары по Одессе и Киеву – повреждены порты и промышленные объекты. Эксперт объяснила, почему Украина не прекратит атаки на Крым.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым
показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Егор Бероев приехал в Крым с фронта
На этой неделе корреспонденту РИА Новости Крым удалось пообщаться с актером
и общественным деятелем Егором Бероевым, который приехал на фестиваль короткометражных фильмов "Вот это фильм" в селе Оленевка. В интервью он выразил уверенность, что каждый гражданин России в настоящее время должен помогать фронту чем может, пусть даже самым малым.
"Мне кажется, наша задача сейчас, задача каждого гражданина нашей страны — делать, что возможно, на местах. Это честный добросовестный труд и возможность быть полезным фронту в любых ситуациях, даже просто в информативном поле: возможно, передать посылку, оказать внимание тем ребятам, которые лежат в госпиталях, их родителям", — сказал он.
На фестиваль, проходящий на мысе Тарханкут, Егор приехал прямо из зоны СВО, где в очередной раз находился с гуманитарной миссией. Ехать в Крым он не боялся: "Я с войны приехал. Поэтому у вас не опасно. Пересек границу и через Джанкой приехал к вам".
Атака дронов и взрывы в Севастополе
Ночью в минувшее воскресенье над Крымом система противовоздушной обороны
сбила 16 вражеских беспилотников, еще девять подавили средства радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.
Еще через два дня, 1 августа, в районе Кара-Кобы в Севастополе сбили вражеский беспилотник
, в результате подрыва на земле произошло возгорание растительности.
"В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники", - написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Также он уточнил, что пожарные, оперативно прибыв на место и ликвидировали возгорание.
Мощные взрывы прогремели в Одессе
На этой неделе, в ночь на среду, в разных районах Киева и Одесской области, прогремели мощные взрывы
, на некоторых объектах вспыхнули пожары.
Так, в Киеве удары были нанесены по объектам в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах. Мэр города Виталий Кличко писал в своем Telegram-канале, что в результате атаки на столицу и падения обломков БПЛА в Соломенском районе повреждено нежилое помещение. В Святошинском было возгорание дерева. Жертв и потерпевших в столице нет.
В ночь на 2 августа в украинской столице воздушная тревога длилась более часа.
"Прилеты" зафиксированы и на юге Одесской области, в результате чего возникли пожары на промышленных и портовых объектах, проинформировал глава Одесской обладминистрации Олег Кипер.
По информации СМИ, воздушная тревога объявлялась несколько раз за ночь 2 августа во всех регионах Украины.
Украина не прекратит удары по Крыму
Кроме того, на этой неделе в эфире программе "Семь дней в деталях" на радио "Спутник в Крыму"
выступала руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе, социолог и политический эксперт Наталья Киселева, по ее мнению киевский режим не прекратит атаки на Крым
, поскольку полуостров является не только одним из главных символов русского мира, но и одним из показателей несостоятельности украинского государства.
"Эти атаки (на Крым – ред.) не прекратятся. Этому есть ряд причин, в том числе военного характера, но одна из основных причин – это то, что Крым для Украины является одним из главных символов русского мира, который они, как ни старались уничтожить здесь за 23 года, но так и не смогли этого сделать. И еще Крым для Украины – один из показателей ее несостоятельности. Поэтому полуостров всегда находится под прицелом информационным и в прямом смысле этого слова", – сказала Киселева.
Туристов в Крым приедет меньше
Несмотря на то, что этим летом Крым попал в пятерку самых популярных российских регионов, турпоток в регион несколько сократился. Такое заявление на этой неделе сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Так, по ее информации, этим летом туристов в Крым приедет почти на 35-40 процентов меньше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Крым попал в пятерку (самых популярных этим летом российских регионов – ред.), но, по предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более трех миллионов человек, это где-то в два раза, наверное, меньше, точно процентов на 35-40 меньше, чем летом 2022 года", - сказала журналистам Ломидзе в ходе пресс-конференции, посвященной предварительным итогам сезона.
По ее словам, ситуация с турпотоком серьезно не изменится и к концу лета, "причины ясны, объяснять их не нужно".