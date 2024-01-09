https://crimea.ria.ru/20240109/v-ryadakh-vsu-vyyavlena-korruptsiya-na-10-mlrd-griven-1134052052.html

В рядах ВСУ выявлена коррупция на 10 млрд гривен

В рядах ВСУ выявлена коррупция на 10 млрд гривен - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В рядах ВСУ выявлена коррупция на 10 млрд гривен

Глава минобороны Украины Рустем Умеров, ссылаясь на данные внутреннего аудита ведомства, заявил о выявленных нарушениях на десятки миллиардов гривен в рядах... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T11:44

2024-01-09T11:44

2024-01-09T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Глава минобороны Украины Рустем Умеров, ссылаясь на данные внутреннего аудита ведомства, заявил о выявленных нарушениях на десятки миллиардов гривен в рядах ВСУ. По его словам, только за последние четыре месяца обнаружились нарушения на 10 миллиардов гривен (23,8 млрд рублей).В качестве примера он назвал рассекреченную коррупционную схему по закупке боеприпасов."В декабре СБУ при взаимодействии с минобороны ликвидировала коррупционную схему на приобретение боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд гривен", - добавил он.Накануне госбюро расследований Украины сообщило, что новое уголовное дело завели на Украине против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, их обвиняют в растрате почти 950 миллионов гривен (более 25 миллионов долларов) при закупке бронежилетов.Также минобороны Украины закупило для ВСУ 50 тысяч некачественных бронежилетов, которые не могли использоваться в армии, причинив тем самым ущерб госбюджету почти на миллиард гривен.О коррупционном скандале вокруг закупки формы для украинских военных с участием бывших чиновников минобороны сообщалось в ноябре 2023 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итогеНа Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красокНа Украине коррупционный скандал вокруг закупки формы для ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, рустем умеров, в мире, коррупция, новости