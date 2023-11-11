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На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок
На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок - РИА Новости Крым, 11.11.2023
На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок
В минобороны Украины нашли способ бороться с незаконной продажей топлива, предназначенного для нужд ВСУ. Теперь поставщиков обязали добавлять в него краситель,... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T18:18
2023-11-11T18:18
минобороны украины
всу (вооруженные силы украины)
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В минобороны Украины нашли способ бороться с незаконной продажей топлива, предназначенного для нужд ВСУ. Теперь поставщиков обязали добавлять в него краситель, говорится в Telegram-канале украинского ведомства.Поставки цветного топлива планируют наладить уже со следующей недели, а в ВСУ оно поступит в конце ноября. В украинском минобороны заверили, что краситель применят настолько яркий, что его будет невозможно разбавить до полного обесцвечивания. В январе госбюро сообщило о разоблачении организованной группы, которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более семи тонн, которая была готова для перепродажи. Уже в апреле в Днепропетровской области выявили подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных. В августе на Украине вспыхну очередной скандал с поставками для армии - было установлено, что на бюджетные миллионы через военкомат для боевиков закупили бракованные бронежилеты. Читайте также на РИА Новости Крым:Кому мать родна: на Украине пытались перепродать 7 тонн продуктов для ВСУВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итогОружие НАТО и США "расползается" по миру – Захарова озвучила факты
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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минобороны украины, всу (вооруженные силы украины), топливо, в мире, новости сво, новости
На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок

Минобороны Украины для борьбы с кражами будет добавлять краски в топливо для ВСУ

18:18 11.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский военный возле машины с РСЗО "Град"
Украинский военный возле машины с РСЗО Град
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В минобороны Украины нашли способ бороться с незаконной продажей топлива, предназначенного для нужд ВСУ. Теперь поставщиков обязали добавлять в него краситель, говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать дизельное топливо для ВСУ красным цветом. Для бензина также будет внедрен свой краситель зеленого цвета... Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и должна уменьшить возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах при попытках смешивать топливо", - говорится в сообщении.
Поставки цветного топлива планируют наладить уже со следующей недели, а в ВСУ оно поступит в конце ноября. В украинском минобороны заверили, что краситель применят настолько яркий, что его будет невозможно разбавить до полного обесцвечивания.
В январе госбюро сообщило о разоблачении организованной группы, которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более семи тонн, которая была готова для перепродажи. Уже в апреле в Днепропетровской области выявили подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных. В августе на Украине вспыхну очередной скандал с поставками для армии - было установлено, что на бюджетные миллионы через военкомат для боевиков закупили бракованные бронежилеты.
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Минобороны УкраиныВСУ (Вооруженные силы Украины)ТопливоВ миреНовости СВОНовости
 
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