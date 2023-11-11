На Украине бороться с хищением топлива для ВСУ будут при помощи красок
Минобороны Украины для борьбы с кражами будет добавлять краски в топливо для ВСУ
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский военный возле машины с РСЗО "Град"
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В минобороны Украины нашли способ бороться с незаконной продажей топлива, предназначенного для нужд ВСУ. Теперь поставщиков обязали добавлять в него краситель, говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
"Минобороны обяжет поставщиков маркировать дизельное топливо для ВСУ красным цветом. Для бензина также будет внедрен свой краситель зеленого цвета... Маркировка дает возможность идентифицировать и отслеживать топливо, закупленное исключительно для нужд ВСУ, и должна уменьшить возможность его незаконной продажи. Кроме того, определенный цвет исключит возможность злоупотребления на местах при попытках смешивать топливо", - говорится в сообщении.
Поставки цветного топлива планируют наладить уже со следующей недели, а в ВСУ оно поступит в конце ноября. В украинском минобороны заверили, что краситель применят настолько яркий, что его будет невозможно разбавить до полного обесцвечивания.
В январе госбюро сообщило о разоблачении организованной группы, которая присваивала и перепродавала предназначенные для ВСУ продукты. Тогда при обысках было изъято 30 тысяч банок тушеной продукции весом более семи тонн, которая была готова для перепродажи. Уже в апреле в Днепропетровской области выявили подпольный склад с тоннами краденых продуктов, предназначавшихся для украинских военных. В августе на Украине вспыхну очередной скандал с поставками для армии - было установлено, что на бюджетные миллионы через военкомат для боевиков закупили бракованные бронежилеты.
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