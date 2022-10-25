https://crimea.ria.ru/20221025/ne-preodolelo-perepravy-kuda-propalo-moloko-s-polok-magazinov-kryma-1125082394.html

Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма

Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Не преодолело переправы: куда пропало молоко с полок магазинов Крыма

На полках крымских магазинов скуднеет ассортимент молочной продукции. В большей степени это касается "скоропорта" – товаров с небольшим сроком хранения – от... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T21:52

2022-10-25T21:52

2022-10-25T21:52

общество

экономика

крым

кубань

чп на крымском мосту

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. На полках крымских магазинов скуднеет ассортимент молочной продукции. В большей степени это касается "скоропорта" – товаров с небольшим сроком хранения – от недели до 14 дней. Куда делась молочка, и как скоро ждать возвращения привычного выбора – в материале РИА Новости Крым.После ЧП на Крымском мосту ранним утром 8 октября грузопоток замер. Но уже к 16 часам открыли движение по уцелевшей автомобильной части. Сначала по одной полосе, к утру – по обеим. Но только для легковушек. Автобусы и грузовики решено было переправлять через пролив на паромах.К чести Минтранса, властей Крыма и Краснодарского края, идею воплотили молниеносно – переправа заработала уже к вечеру, а груз освободили от оплаты. По данным на утро вторника 25 октября, паромы выполнили 267 рейсов, перевезли 9 312 большегрузов и среднетоннажных авто, 63 вагона и более 19,5 тысяч пассажиров.Результаты внушительные – но явно недостаточные. Подтверждение – растянувшиеся на километры очереди грузовиков и фур. При хорошей погоде среднее время ожидания в очереди на переправе для них – не менее пяти дней, констатировали на одном из крупных молочных предприятий Кубани. За раз паром может перевезти 18-20 фур, при скоплении более тысячи машин надеяться на быструю доставку не приходится. Ухудшают ситуацию и сильные ветра, которые уже дважды на время приостанавливали работу паромов.То пусто – то густоВ торговых сетях и небольших магазинах только пожимают плечами: "поставки идут с перебоями", "вы же знаете, что происходит на переправе", "ждем со дня на день". Но чаще всего – "фуры разворачиваются и уходят, не имея возможности несколько дней ждать парома".Похожая, но чуть лучше, ситуация складывается с рыбой, колбасами и замороженными овощами. Одним словом с продуктами, которые нуждаются в особом температурном режиме при транспортировке. Говорить о совсем пустых магазинах не приходится, но явно наметилась тенденция "то пусто – то густо".Тем временем на паромной переправе со стороны Тамани продолжают скапливаться "двадцатки" – фуры-холодильники вместимостью 20 тонн. Заявления Минтранса о приоритетном порядке пропуска фур со скоропортом или не смогли реализовать, или мощностей переправы недостаточно, чтобы оперативно перевезти всех, сетуют "молочники". Еще одна озвученная ими возможная причина столь длительного простоя – недостатки в организации работы.Как выяснилось, этот завод снабжает продукцией молочные кухни одного из городов полуострова. И здесь тоже возникают сложности – из-за малых сроков хранения и увеличивавшейся длительности доставки, уже нечего выдавать.Больше крымского!При этом покупатели отмечают, что многие магазины расширили ассортимент крымских производителей. Волей случая, они оказались почти единственными, кто от этой ситуации больше приобрел, чем потерял. Но и без сложностей не обходится, говорит сотрудник крупного местного молокозавода."Заказы выросли, это верно. Но дело в том, что упаковка и некоторые ингредиенты, необходимые для производственного процесса, завозятся с материка. Сроки их поставки несколько увеличились", – сообщили нам. Однако помог опыт периода транспортной и продуктовой блокады 2015 года, когда еще не был построен Крымский мост, – на складах всегда имеется несгораемый остаток упаковки и самых востребованных компонентов длительного хранения. Сырье все местное – с ним сложностей не возникает, поэтому завод готов удовлетворить внезапно возросший спрос на рынке полуострова.В обход не едут – боятся"Начинаем рассматривать возможность доставки ж/д путем. Однако для молочной продукции этот вариант едва ли подойдет, так как требует наличия вагонов-рефрижераторов с соблюдением температурного режима", – сообщили на еще одном предприятии. Кроме того, по их информации, доставка также может затянуться до пяти дней, что сводит на нет все вложенные затраты и усилия.Не меньше вопросов вызывает и недавно открытый сухопутный маршруту через Мелитополь и Мариуполь. Ехать по нему и раньше соглашались далеко не все водители. А после введения военного положения в новых субъектах желающих почти не осталось."Дело не только в безопасности. Дорога очень плохая и есть риск "оставить" там фуру. Поэтому одна часть перевозчиков отказывается, а другая повысила цены втрое. А это слишком дорого", – сообщали в отраслевом объединении.Молочники очень ждут стабилизации перевозок. Не так важно, будут ли это дополнительные паромы большой вместимости или открытый для "холодильников" мост. Ставшие заложниками малых сроков хранения своей продукции, они уже ведут счет убыткам, и стараются найти выход из ситуации. Вот самые распространенные предложения: увеличить число паромов, создать фактический приоритет для фур со скоропортом, снизить время ожидания за счет более оперативного досмотра.Выполнение каждого из этих пунктов поможет ускорить доставку и сведет на нет бесконечные ожидания на подступах к переправе. Этого очень ждут. В Крыму – покупатели, на Кубани – поставщики. Но более всего ждут, когда Керченский мост откроют для 20 и 40-тонных фур-холодильников.

https://crimea.ria.ru/20221025/gruzoviki-pered-paromom-v-kerchi-teper-proveryaet-fura-skaner-1125076016.html

https://crimea.ria.ru/20221025/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-situatsiya-seychas-1125069073.html

https://crimea.ria.ru/20221023/na-perepravu-kerch-taman-vyshel-shestoy-parom--mintrans-1125046161.html

https://crimea.ria.ru/20221016/chto-podorozhaet-v-rossii-posle-novogo-goda-1124908992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, экономика, крым, кубань, чп на крымском мосту, керченская паромная переправа