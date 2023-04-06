В Херсонской области планируют создать агрокластер
Врио главы Херсонской области Сальдо предложил Путину создать в регионе агрокластер
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАрбузы
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой он выступил в ходе рабочей встречи с главой государства в четверг.
"На левобережье высокая культура земледелия, большие площади – около 600 тысяч гектаров – мелиоративные земли. Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию. Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция – помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию России. Поэтому есть предложение пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", - сказал Сальдо во время встречи с Путиным.
Врио губернатора считает, что создать агрокластер можно на основе государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма вложений – 25 млрд рублей. Появление такого кластера, по мнению Сальдо, позволит выровнять цены на территории Херсонской области и обеспечить поставки на общероссийский рынок. Президент Владимир Путин идею поддержал.
"Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", - резюмировал Путин.
Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.
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