Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области планируют создать агрокластер - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230406/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-sozdat-agroklaster-1128018740.html
В Херсонской области планируют создать агрокластер
В Херсонской области планируют создать агрокластер - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Херсонской области планируют создать агрокластер
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T16:05
2023-04-06T16:05
владимир путин (политик)
россия
владимир сальдо
херсонская область
новые регионы россии
сельское хозяйство
общество
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111153/33/1111533345_0:242:5321:3235_1920x0_80_0_0_179759aae06a4fb2edcec4b378980e4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой он выступил в ходе рабочей встречи с главой государства в четверг.Врио губернатора считает, что создать агрокластер можно на основе государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма вложений – 25 млрд рублей. Появление такого кластера, по мнению Сальдо, позволит выровнять цены на территории Херсонской области и обеспечить поставки на общероссийский рынок. Президент Владимир Путин идею поддержал.Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской областиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Россия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газом
https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html
россия
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111153/33/1111533345_374:0:5103:3547_1920x0_80_0_0_c435174e221cb2017dc6c00fcbaa2f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, общество, экономика, новости
В Херсонской области планируют создать агрокластер

Врио главы Херсонской области Сальдо предложил Путину создать в регионе агрокластер

16:05 06.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой он выступил в ходе рабочей встречи с главой государства в четверг.
"На левобережье высокая культура земледелия, большие площади – около 600 тысяч гектаров – мелиоративные земли. Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию. Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция – помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию России. Поэтому есть предложение пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", - сказал Сальдо во время встречи с Путиным.
Врио губернатора считает, что создать агрокластер можно на основе государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма вложений – 25 млрд рублей. Появление такого кластера, по мнению Сальдо, позволит выровнять цены на территории Херсонской области и обеспечить поставки на общероссийский рынок. Президент Владимир Путин идею поддержал.
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября 2022, 17:02Новая жизнь на освобожденных территориях
Херсон накормит: в регионе посчитали потенциал агрокомплекса
"Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", - резюмировал Путин.
Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
Россия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газом
 
Владимир Путин (политик)РоссияВладимир СальдоХерсонская областьНовые регионы РоссииСельское хозяйствоОбществоЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:34Над Белгородской областью сбит беспилотник
16:05В Херсонской области планируют создать агрокластер
15:57Будет громко: в Севастополе уничтожат крупный арсенал времен войны
15:42Накрыли всю сеть: в Белоруссии задержали террориста
15:23В Пермском крае семиклассник напал с ножом на ученика
15:13В Запорожской области построят межрегиональный медцентр для детей
14:51Крымский шахматист Карякин вошел в Общественную палату РФ – указ Путина
14:46Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко - видео
14:39Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
14:22Украинские боевики стали реже обстреливать ЛНР – Пасечник
14:01Пушилин: в Донбассе усилили работу ПВО и обстрелы сократились вдвое
13:59Путин: ВСУ уничтожили 14 своих военных, которые сдались в плен
13:41Грязевая ловушка: возле озера в Крыму застрял автомобиль с людьми
13:32Путин встретился с главами новых регионов России: видео
13:15На Западной Украине полиция громит и рушит храмы УПЦ
13:04Навел минометы на гумкоридор: украинский боевик получил 15 лет колонии
12:46Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках
12:28Аксенов объявит выговор главе комитета молодежной политики Крыма
12:24Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область
12:19ВСУ попытались отбить утраченные позиции на Красно-Лиманском направлении
Лента новостейМолния