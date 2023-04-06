https://crimea.ria.ru/20230406/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-sozdat-agroklaster-1128018740.html

В Херсонской области планируют создать агрокластер

В Херсонской области планируют создать агрокластер - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В Херсонской области планируют создать агрокластер

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T16:05

2023-04-06T16:05

2023-04-06T16:05

владимир путин (политик)

россия

владимир сальдо

херсонская область

новые регионы россии

сельское хозяйство

общество

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту России Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер. С такой инициативой он выступил в ходе рабочей встречи с главой государства в четверг.Врио губернатора считает, что создать агрокластер можно на основе государственно-частного партнерства. Ориентировочная сумма вложений – 25 млрд рублей. Появление такого кластера, по мнению Сальдо, позволит выровнять цены на территории Херсонской области и обеспечить поставки на общероссийский рынок. Президент Владимир Путин идею поддержал.Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской областиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Россия и Крым обеспечивают Херсонскую область углем и газом

https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html

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херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, владимир сальдо, херсонская область, новые регионы россии, сельское хозяйство, общество, экономика, новости