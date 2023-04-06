https://crimea.ria.ru/20230406/putin-poruchil-podnimat-uroven-gazifikatsii-khersonskoy-oblasti-1128017230.html

Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области

Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T14:39

2023-04-06T14:39

2023-04-06T14:41

владимир путин (политик)

россия

херсонская область

газ

владимир сальдо

общество

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио губернатора региона Владимиром Сальдо в четверг.Сальдо доложил президенту, что регион газифицирован только на 27%. И обратился с просьбой продолжить идущую из Крыма ветку газопровода до Геническа.Глава государства указал на важность обеспечения людей голубым топливом и поручил повышать уровень газификации региона.Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встречается с главами новых регионов России: видеоВ новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из КрымаХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"

https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-i-krym-obespechivayut-khersonskuyu-oblast-uglem-i-gazom-1124671985.html

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херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, херсонская область, газ, владимир сальдо, общество, новости, новые регионы россии