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Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:41
владимир путин (политик)
россия
херсонская область
газ
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио губернатора региона Владимиром Сальдо в четверг.Сальдо доложил президенту, что регион газифицирован только на 27%. И обратился с просьбой продолжить идущую из Крыма ветку газопровода до Геническа.Глава государства указал на важность обеспечения людей голубым топливом и поручил повышать уровень газификации региона.Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встречается с главами новых регионов России: видеоВ новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из КрымаХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-i-krym-obespechivayut-khersonskuyu-oblast-uglem-i-gazom-1124671985.html
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владимир путин (политик), россия, херсонская область, газ, владимир сальдо, общество, новости, новые регионы россии
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области

Путин пообещал поднять уровень газификации в Херсонской области: обязательно займемся

14:39 06.04.2023 (обновлено: 14:41 06.04.2023)
 
© РИА Новости Крымгаз
газ - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио губернатора региона Владимиром Сальдо в четверг.
Сальдо доложил президенту, что регион газифицирован только на 27%. И обратился с просьбой продолжить идущую из Крыма ветку газопровода до Геническа.
"Возникла необходимость теперь со стороны Крыма – если раньше от нас на Крым шла, то теперь надо в обратном направлении. Газопровод из Джанкоя есть, теперь появилась необходимость сделать ветку до Геническа и дальше распределять по всей области. Вот такая просьба, там всего 105 км", - сказал Сальдо.
Глава государства указал на важность обеспечения людей голубым топливом и поручил повышать уровень газификации региона.
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"Обязательно займемся. Для людей это имеет очень серьезное значение, мы это понимаем. Это и в домохозяйствах другая ситуация будет, и экономика будет совсем по-другому подниматься", - сказал Путин.
Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.
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Владимир Путин (политик)РоссияХерсонская областьГазВладимир СальдоОбществоНовостиНовые регионы России
 
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