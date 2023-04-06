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Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:39
2023-04-06T14:41
владимир путин (политик)
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газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышать уровень обеспеченности Херсонской области газом. Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с врио губернатора региона Владимиром Сальдо в четверг.Сальдо доложил президенту, что регион газифицирован только на 27%. И обратился с просьбой продолжить идущую из Крыма ветку газопровода до Геническа.Глава государства указал на важность обеспечения людей голубым топливом и поручил повышать уровень газификации региона.Президент Владимир Путин 6 апреля провел рабочую встречу с руководителями новых регионов России. Глава государства принял их в Кремле. Накануне, 5 апреля, руководители всех четырех новых российских субъектов очно присутствовали на заседании Совета безопасности РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встречается с главами новых регионов России: видеоВ новый город на Арабатской стрелке строят газопровод из КрымаХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
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Путин поручил поднимать уровень газификации Херсонской области
Путин пообещал поднять уровень газификации в Херсонской области: обязательно займемся
14:39 06.04.2023 (обновлено: 14:41 06.04.2023)