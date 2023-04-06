https://crimea.ria.ru/20230406/putin-vstrechaetsya-s-glavami-novykh-regionov-rossii-pryamaya-translyatsiya-1128013937.html
Путин встретился с главами новых регионов России: видео
Путин встретился с главами новых регионов России: видео - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Путин встретился с главами новых регионов России: видео
Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T13:32
2023-04-06T13:32
2023-04-06T14:19
владимир путин (политик)
новые регионы россии
денис пушилин
леонид пасечник
владимир сальдо
евгений балицкий
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля.
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), новые регионы россии, денис пушилин, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, прямая трансляция, видео
Путин встретился с главами новых регионов России: видео
13:32 06.04.2023 (обновлено: 14:19 06.04.2023)
Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля.