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Путин встретился с главами новых регионов России: видео - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Путин встретился с главами новых регионов России: видео
Путин встретился с главами новых регионов России: видео - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Путин встретился с главами новых регионов России: видео
Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля. РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T13:32
2023-04-06T14:19
владимир путин (политик)
новые регионы россии
денис пушилин
леонид пасечник
владимир сальдо
евгений балицкий
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля.
новые регионы россии
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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владимир путин (политик), новые регионы россии, денис пушилин, леонид пасечник, владимир сальдо, евгений балицкий, запорожская область, херсонская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, прямая трансляция, видео

Путин встретился с главами новых регионов России: видео

13:32 06.04.2023 (обновлено: 14:19 06.04.2023)
 
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Путин встретился с главами новых регионов России в Кремле 6 апреля.
Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииДенис ПушилинЛеонид ПасечникВладимир СальдоЕвгений БалицкийЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)ПолитикаПрямая трансляция
 
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