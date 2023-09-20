https://crimea.ria.ru/20230920/dokhody-i-sez-kak-vosstanavlivayut-ekonomiku-zaporozhskoy-oblasti-1131542196.html

Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области

Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области

В Запорожской области восстановлено более 120 промышленных предприятий, всего же на учете в ФНС состоят более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:04

2023-09-20T15:13

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. В Запорожской области восстановлено более 120 промышленных предприятий, всего же на учете в ФНС состоят более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности. Об этом РИА Новости Крым сообщил замглавы правительства региона Андрей Козенко.Собеседник отметил, что добиться существенных успехов в условиях вооруженной военной агрессии со стороны Украины во многом помог крымский опыт. Всего за полтора года властям региона удалось создать полноправный субъект Российской Федерации, который "планомерно встает на рельсы", подчеркнул он."Отвечаю за экономику, но в июле прошлого года пришлось выстраивать и все вопросы социального обеспечения. В первую очередь, это запуск работы социального блока и организация единовременных выплат сотрудникам бюджетной сферы. Также при поддержке федеральных органов власти начали создавать структуры, которые отвечают за восстановление экономики. Так, например, налоговая служба начала работать еще при военно-гражданской администрации Запорожской области", – вспоминает Козенко.Предприятия и предпринимателиК середине сентября в ФНС по Запорожской области зарегистрировано уже более 12,5 тысяч субъектов экономической деятельности. На 1 сентября доходы консолидированного бюджета области превысили 3,5 млрд рублей, а все отчисления в бюджетную систему РФ по области составили 9 млрд рублей.Также в области зарегистрировано около 9,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Активно работают программы поддержки малого бизнеса, в том числе кредитование на льготных условиях – до 50 млн рублей с максимальной процентной ставкой до 10% на срок до трех лет. Через один из крупных банков по программе поддержки МСП на эти цели выделено 1,5 млрд рублей.Есть еще более привлекательные условия. Так, Фонд развития промышленности, капитализация которого по линии программы социально-экономического развития Запорожской области на 2023 год составляет 500 млн рублей, предоставляет кредиты на приобретение основных и пополнение оборотных средств. Условия следующие: на 7 лет под 1-2 % годовых можно получить до 100 млн рублей с софинансированием в 10%."Одно предприятие, которое первым вошло в СЭЗ на территории Запорожской области, уже получает кредит в сумме 89 млн рублей. На прошлой неделе посетили этот завод, пообщались с коллективом, поздравили… Они, в общем-то, передовики, производят запчасти для двигателей локомотивов – продукция достаточно востребованная", – продолжает Козенко.Значительную долю в экономике региона занимают предприятия добывающего сектора, такие как Днепрорудненский железорудный комбинат, на котором уже работают более 2,5 тысяч человек. Есть и другие, где добывают щебень для строительства дорог и песок. Или "Бердянские жатки", где производят навесное оборудование для сельхозтехники и детали для тракторов. Среди крупных нефтехимических собеседник называл бердянский "Азмол".Удалось восстановить и наладить работу сельскохозяйственного сектора, который в совокупности с промышленностью и курортной сферой являются основными для экономики Запорожской области. О том, как развивается экономическая ситуация в Запорожской области, насколько активно крупный бизнес готов инвестировать в предприятия региона, какие меры социальной поддержки получают рядовые граждане и какие вопросы оказались самыми непростыми для правительства – читайте 22 сентября в интервью РИА Новости Крым с замглавы правительства Андреем Козенко.Читайте также на РИА Новости Крым:К модернизации порта Бердянска планируется привлечь частных инвесторовПутин поручил развивать "коридоры" в Азово-Черноморский регионЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области

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2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, запорожская область, новые регионы россии, экономика, андрей козенко, новости, видео