https://crimea.ria.ru/20230109/v-bakhchisarae-i-feodosii-otremontiruyut-zheleznodorozhnye-platformy-1126308625.html

В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы

В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы - РИА Новости Крым, 09.01.2023

В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T15:05

2023-01-09T15:05

2023-01-09T15:05

железные дороги крыма

крым

новости

новости крыма

бахчисарай

феодосия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/21/1118602131_0:167:3001:1855_1920x0_80_0_0_5ddfab06341c8e9f2aec74c3fc93286f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Работы на Крымской железной дороге проводятся с 2016 года. Пассажирские станции и остановочные пункты приводят в соответствие с нормативным состоянием. В целом инвестпроект включает реконструкцию 25 платформ.По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьВ Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулыПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей

крым

бахчисарай

феодосия

республика крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

железные дороги крыма, крым, новости, новости крыма, бахчисарай, феодосия, республика крым