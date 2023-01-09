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В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:05
2023-01-09T15:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Работы на Крымской железной дороге проводятся с 2016 года. Пассажирские станции и остановочные пункты приводят в соответствие с нормативным состоянием. В целом инвестпроект включает реконструкцию 25 платформ.По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьВ Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулыПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
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железные дороги крыма, крым, новости, новости крыма, бахчисарай, феодосия, республика крым
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы

Главгосэкспертиза согласовала реконструкцию пассажирских платформ в Бахчисарае и Феодосии

15:05 09.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный узел "Ростов-на-Дону"
Железнодорожный узел Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Сергей Венявский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
Работы на Крымской железной дороге проводятся с 2016 года. Пассажирские станции и остановочные пункты приводят в соответствие с нормативным состоянием. В целом инвестпроект включает реконструкцию 25 платформ.
По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.
В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.
"Проект реконструкции станции Феодосия, помимо строительства новой платформы, включает возведение железобетонного моста на пересечении Генузского рва и железнодорожного пути № 3", – проинформировал главный специалист отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Сергей Рябцев.
Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма.
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Железные дороги КрымаКрымНовостиНовости КрымаБахчисарайФеодосияРеспублика Крым
 
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