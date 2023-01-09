https://crimea.ria.ru/20230109/v-bakhchisarae-i-feodosii-otremontiruyut-zheleznodorozhnye-platformy-1126308625.html
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы - РИА Новости Крым, 09.01.2023
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T15:05
2023-01-09T15:05
2023-01-09T15:05
железные дороги крыма
крым
новости
новости крыма
бахчисарай
феодосия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/21/1118602131_0:167:3001:1855_1920x0_80_0_0_5ddfab06341c8e9f2aec74c3fc93286f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".Работы на Крымской железной дороге проводятся с 2016 года. Пассажирские станции и остановочные пункты приводят в соответствие с нормативным состоянием. В целом инвестпроект включает реконструкцию 25 платформ.По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Объем грузопассажирских перевозок в Крыму вырос на третьВ Крыму посчитали туристов за прошлый год и за новогодние каникулыПравительство направит железнодорожным компаниям 16,5 млрд рублей
крым
бахчисарай
феодосия
республика крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111860/21/1118602131_152:0:2848:2022_1920x0_80_0_0_f3fd144181d73a57f534f2136eab97b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
железные дороги крыма, крым, новости, новости крыма, бахчисарай, феодосия, республика крым
В Бахчисарае и Феодосии отремонтируют железнодорожные платформы
Главгосэкспертиза согласовала реконструкцию пассажирских платформ в Бахчисарае и Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях Бахчисарая и Феодосии, модернизация инфраструктуры Крымской железной дороги реализуется в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года".
Работы на Крымской железной дороге проводятся с 2016 года. Пассажирские станции и остановочные пункты приводят в соответствие с нормативным состоянием. В целом инвестпроект включает реконструкцию 25 платформ.
По данным пресс-службы Главгосэкспертизы, на станции Бахчисарай планируется строительство новой низкой пассажирской платформы длиной 150 м. Ее разместят между путями № 2 и №4. Кроме того, здесь пройдет реконструкция двух действующих платформ, в рамках которой будет обустроен вокзальный переход.
В Феодосии также построят новую островную 150-метровую пассажирскую платформу. Она будет расположена между путями №2 и №3.
"Проект реконструкции станции Феодосия, помимо строительства новой платформы, включает возведение железобетонного моста на пересечении Генузского рва и железнодорожного пути № 3", – проинформировал главный специалист отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России Сергей Рябцев.
Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на реконструкцию пассажирских платформ на железнодорожных станциях в Нижнегорском, Красногвардейском и Симферопольском районах Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым: