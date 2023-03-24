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Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс

Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс

Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России – гарант социальной и политической стабильности общества в стране, и в нынешних условиях множества внешних... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T13:34

2023-03-24T13:34

2023-03-24T13:34

владимир константинов

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России – гарант социальной и политической стабильности общества в стране, и в нынешних условиях множества внешних вызовов для экономики требует особого к себе внимания и развития. Об этом журналистам заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Он отметил, что ранее в России исторически отсутствовал средний класс, "который мы сегодня называем "малое и среднее предпринимательство": были или крупные и богатые, или те, кто не имел ничего. И это являлось большой проблемой для государства."Большой разрыв, он всегда был и политически, и социально очень проблемен и опасен. Общество всегда становится гораздо более совершенным, устойчивым политически, когда у него очень развитый средний класс", – сказал Константинов, выступая на бизнес-форуме "Деловой Крым.Формула роста", который проходит в пятницу в Алуште.Сегодня такой класс есть, и ему необходимо помогать развиваться на фоне колоссальных вызовов, стоящих перед Россией. Сами вызовы будут этому способствовать, отметил он.По словам Константинова, в Крыму малое и среднее предпринимательство имеет колоссальный ресурс, в том числе и трудовой – в отличие от крупных предприятий, где с этим сложности, влияющие на дальнейшее развитие производства."У нас в Крыму, в городах, в сельских зонах, где люди не могут покинуть свое жилье, но не имеют постоянного места работы, надежных доходов, вот такие эти идеи будут хороши", – подчеркнул Константинов, говоря о необходимости развивать МСП."Очень важно выходить на конкретные результаты. Если говорить о законодательных инициативах, то выходить на ту законодательную инициативу, решение которой непосредственно влияло бы на ход дел в экономике, малом и среднем бизнесе", – добавил он.По информации главы республики Сергея Аксенова, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет больше 30%, а в общей сложности в сфере сейчас занято свыше 350 тыс. человек. Он заверил, что руководство Крыма продолжит работу по созданию благоприятного бизнес-климата. Г"Главное, считаю, – совершенствовать взаимодействие между органами власти и бизнесом. Необходимый инструментарий для этого у нас есть, поэтому продолжаем нарабатывать опыт", - добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, экономика, крымский бизнес, мнения, крым, россия, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), общество