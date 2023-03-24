https://crimea.ria.ru/20230324/konstantinov-opora-rossii-v-borbe-s-vneshnimi-vyzovami--sredniy-klass-1127749196.html
Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс
Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс
Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России – гарант социальной и политической стабильности общества в стране, и в нынешних условиях множества внешних... РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T13:34
2023-03-24T13:34
2023-03-24T13:34
владимир константинов
экономика
крымский бизнес
мнения
крым
россия
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127749080_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_07a952b54b9fb012c8892595e7704e6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России – гарант социальной и политической стабильности общества в стране, и в нынешних условиях множества внешних вызовов для экономики требует особого к себе внимания и развития. Об этом журналистам заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Он отметил, что ранее в России исторически отсутствовал средний класс, "который мы сегодня называем "малое и среднее предпринимательство": были или крупные и богатые, или те, кто не имел ничего. И это являлось большой проблемой для государства."Большой разрыв, он всегда был и политически, и социально очень проблемен и опасен. Общество всегда становится гораздо более совершенным, устойчивым политически, когда у него очень развитый средний класс", – сказал Константинов, выступая на бизнес-форуме "Деловой Крым.Формула роста", который проходит в пятницу в Алуште.Сегодня такой класс есть, и ему необходимо помогать развиваться на фоне колоссальных вызовов, стоящих перед Россией. Сами вызовы будут этому способствовать, отметил он.По словам Константинова, в Крыму малое и среднее предпринимательство имеет колоссальный ресурс, в том числе и трудовой – в отличие от крупных предприятий, где с этим сложности, влияющие на дальнейшее развитие производства."У нас в Крыму, в городах, в сельских зонах, где люди не могут покинуть свое жилье, но не имеют постоянного места работы, надежных доходов, вот такие эти идеи будут хороши", – подчеркнул Константинов, говоря о необходимости развивать МСП."Очень важно выходить на конкретные результаты. Если говорить о законодательных инициативах, то выходить на ту законодательную инициативу, решение которой непосредственно влияло бы на ход дел в экономике, малом и среднем бизнесе", – добавил он.По информации главы республики Сергея Аксенова, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет больше 30%, а в общей сложности в сфере сейчас занято свыше 350 тыс. человек. Он заверил, что руководство Крыма продолжит работу по созданию благоприятного бизнес-климата. Г"Главное, считаю, – совершенствовать взаимодействие между органами власти и бизнесом. Необходимый инструментарий для этого у нас есть, поэтому продолжаем нарабатывать опыт", - добавил Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона Аксенов рассказал о подготовке Крыма к курортному сезону Соцвыплаты, нацпроекты и новые регионы: главное из отчета Мишустина
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127749080_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1eab5e499be2f57306b69b4c04496683.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, экономика, крымский бизнес, мнения, крым, россия, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), общество
Константинов: опора России в борьбе с внешними вызовами – средний класс
Спикер парламента Крыма назвал средний класс опорой России в борьбе с внешними вызовами
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России – гарант социальной и политической стабильности общества в стране, и в нынешних условиях множества внешних вызовов для экономики требует особого к себе внимания и развития. Об этом журналистам заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Он отметил, что ранее в России исторически отсутствовал средний класс, "который мы сегодня называем "малое и среднее предпринимательство": были или крупные и богатые, или те, кто не имел ничего. И это являлось большой проблемой для государства.
"Большой разрыв, он всегда был и политически, и социально очень проблемен и опасен. Общество всегда становится гораздо более совершенным, устойчивым политически, когда у него очень развитый средний класс", – сказал Константинов, выступая на бизнес-форуме "Деловой Крым.Формула роста", который проходит в пятницу в Алуште.
Сегодня такой класс есть, и ему необходимо помогать развиваться на фоне колоссальных вызовов, стоящих перед Россией. Сами вызовы будут этому способствовать, отметил он.
"С нами воюет очень сильный соперник, он все бросил на то, чтобы остановить развитие России и нанести ей максимальный экономический урон. Основной удар сейчас наносится по энергопоставкам, составляющим для России большую часть доходов в бюджет. Это социальная сфера, оборонная, ситуация в силовых структурах – все, что финансируется... И эти вызовы, которые стоят перед страной, могут позволить нам реализовать (возможности), и мы можем восполнить свое отставание", – сказал спикер парламента.
По словам Константинова, в Крыму малое и среднее предпринимательство имеет колоссальный ресурс, в том числе и трудовой – в отличие от крупных предприятий, где с этим сложности, влияющие на дальнейшее развитие производства.
"У нас в Крыму, в городах, в сельских зонах, где люди не могут покинуть свое жилье, но не имеют постоянного места работы, надежных доходов, вот такие эти идеи будут хороши", – подчеркнул Константинов, говоря о необходимости развивать МСП.
"Очень важно выходить на конкретные результаты. Если говорить о законодательных инициативах, то выходить на ту законодательную инициативу, решение которой непосредственно влияло бы на ход дел в экономике, малом и среднем бизнесе", – добавил он.
По информации главы республики Сергея Аксенова, доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет больше 30%, а в общей сложности в сфере сейчас занято свыше 350 тыс. человек. Он заверил, что руководство Крыма продолжит работу по созданию благоприятного бизнес-климата. Г
"Главное, считаю, – совершенствовать взаимодействие между органами власти и бизнесом. Необходимый инструментарий для этого у нас есть, поэтому продолжаем нарабатывать опыт", - добавил Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым: