В России начали производство редких деталей для атомных ледоколов
Собянин: в России начали производство деталей для систем безопасности ядерных реакторов
15:58 23.07.2023 (обновлено: 16:13 23.07.2023)
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаСтоличный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Один из московских заводов первым в России разработал и произвел комплектующие для систем безопасности атомных реакторов ледоколов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Раньше эти детали поставляли из Европы, — отметил столичный градоначальник. — Элемент создали за рекордные 4 месяца. Планируется, что к концу года такие компоненты будут на всех строящихся ледоколах в стране".
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаСтоличный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
1 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаСтоличный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
2 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаСтоличный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
3 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея СобянинаСтоличный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
4 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
1 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
2 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
3 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
4 из 4
Столичный завод первым в России разработал и произвел компоненты для системы безопасности атомных реакторов ледоколов
© Tekegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Ледоколы обеспечивают работу Северного морского пути и освоение природных ресурсов Арктики, напомнил Сергей Собянин. При этом он сообщил, что предприятие имеет статус, предоставляющий право на льготное налогообложение, поддержку оказывает правительство Москвы.
Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает предложения по строительству на заводе "Море" в Крыму ледоколов и буксирно-спасательных судов для федеральных проектов "Северный морской путь" и "Морские порты России". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Кроме того, симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках программы импортозамещения. В том числе предприятие производит комплектующие для лайнеров Superjet 100 и МС-21.
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