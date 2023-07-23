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В России начали производство редких деталей для атомных ледоколов

В России начали производство редких деталей для атомных ледоколов - РИА Новости Крым, 23.07.2023

В России начали производство редких деталей для атомных ледоколов

Один из московских заводов первым в России разработал и произвел комплектующие для систем безопасности атомных реакторов ледоколов. Об этом сообщил мэр Москвы... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T15:58

2023-07-23T15:58

2023-07-23T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Один из московских заводов первым в России разработал и произвел комплектующие для систем безопасности атомных реакторов ледоколов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ледоколы обеспечивают работу Северного морского пути и освоение природных ресурсов Арктики, напомнил Сергей Собянин. При этом он сообщил, что предприятие имеет статус, предоставляющий право на льготное налогообложение, поддержку оказывает правительство Москвы.Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает предложения по строительству на заводе "Море" в Крыму ледоколов и буксирно-спасательных судов для федеральных проектов "Северный морской путь" и "Морские порты России". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Кроме того, симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках программы импортозамещения. В том числе предприятие производит комплектующие для лайнеров Superjet 100 и МС-21.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские предприятия вошли в список системообразующих: что это значитВ Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий регионаМантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи

https://crimea.ria.ru/20230527/v-krymu-predpriyatiya-aktivno-perekhodyat-na-otechestvennyy-soft-1128990066.html

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новости, россия, сергей собянин, москва, импортозамещение, общество