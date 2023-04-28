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Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи
Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи
Вице-премьер правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Крым посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T13:41
2023-04-28T13:43
крым
керчь
денис мантуров
сергей аксенов
оборонно-промышленный комплекс россии
экономика
новости крыма
судостроительный завод имени бутомы в керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Крым посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Он уточнил, что целью проекта является реализация производственного потенциала для строительства кораблей и судов."Для этого, в том числе, нужно обеспечить реконструкцию сухого дока и глубоководной набережной, строительство складов и ацетиленовой станции, реконструкцию энергетической инфраструктуры", – сказал вице-премьер.Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона."Судостроительный завод имени Бутомы – один из флагманов крымской экономики. За последние годы здесь проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере. Минпромторг России многое делает для загрузки завода заказами, для реализации промышленного потенциала Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.Судостроительный завод имени Бутомы является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, который уже более 75 лет успешно работает на рынке судостроения и судоремонта. Завод начал с первых производственных программ – малых торпедных катеров, морских тральщиков, барж и рыболовных ботов, спускаемых на воду с помощью мостовых кранов. Сейчас предприятие выросло в современную верфь, имеющую опыт работы на экспорт и способную к реализации сложных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона
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крым, керчь, денис мантуров, сергей аксенов, оборонно-промышленный комплекс россии, экономика, новости крыма, судостроительный завод имени бутомы в керчи
Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи

Вице-премьер России Денис Мантуров посетил судостроительный завод в Керчи

13:41 28.04.2023 (обновлено: 13:43 28.04.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВице-премьер РФ Денис Мантуров и глава Крыма Сергей Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи
Вице-премьер РФ Денис Мантуров и глава Крыма Сергей Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Крым посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.
"Предприятие работает в области как судостроения, так и судоремонта. Сегодня с коллегами мы обсудили в том числе вопросы вхождения завода в государственные программы с целью развития предприятия. Сумма возможных инвестиций после прохождения предприятием соответствующего аудита может составить свыше 4 млрд рублей", - отметил Мантуров.
Он уточнил, что целью проекта является реализация производственного потенциала для строительства кораблей и судов.
"Для этого, в том числе, нужно обеспечить реконструкцию сухого дока и глубоководной набережной, строительство складов и ацетиленовой станции, реконструкцию энергетической инфраструктуры", – сказал вице-премьер.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСудостроительный завод имени Бутомы в Керчи
Судостроительный завод имени Бутомы в Керчи
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Судостроительный завод имени Бутомы в Керчи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона.
"Судостроительный завод имени Бутомы – один из флагманов крымской экономики. За последние годы здесь проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере. Минпромторг России многое делает для загрузки завода заказами, для реализации промышленного потенциала Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
Судостроительный завод имени Бутомы является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, который уже более 75 лет успешно работает на рынке судостроения и судоремонта. Завод начал с первых производственных программ – малых торпедных катеров, морских тральщиков, барж и рыболовных ботов, спускаемых на воду с помощью мостовых кранов. Сейчас предприятие выросло в современную верфь, имеющую опыт работы на экспорт и способную к реализации сложных проектов.
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КрымКерчьДенис МантуровСергей АксеновОборонно-промышленный комплекс РоссииЭкономикаНовости КрымаСудостроительный завод имени Бутомы в Керчи
 
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