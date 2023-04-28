https://crimea.ria.ru/20230428/manturov-i-aksenov-posetili-sudostroitelnyy-zavod-v-kerchi-1128418832.html

Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи

Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Мантуров и Аксенов посетили судостроительный завод в Керчи

Вице-премьер правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Крым посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T13:41

2023-04-28T13:41

2023-04-28T13:43

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экономика

новости крыма

судостроительный завод имени бутомы в керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Вице-премьер правительства России Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Крым посетил судостроительный завод имени Бутомы в Керчи и проверил ход выполнения производственной программы. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.Он уточнил, что целью проекта является реализация производственного потенциала для строительства кораблей и судов."Для этого, в том числе, нужно обеспечить реконструкцию сухого дока и глубоководной набережной, строительство складов и ацетиленовой станции, реконструкцию энергетической инфраструктуры", – сказал вице-премьер.Глава Республики Крым Сергей Аксенов, в свою очередь, рассказал вице-премьеру о работе завода на оборонную сферу и поблагодарил его за всестороннюю поддержку региона."Судостроительный завод имени Бутомы – один из флагманов крымской экономики. За последние годы здесь проведена серьезная модернизация, завод выполняет важные задачи в оборонной сфере. Минпромторг России многое делает для загрузки завода заказами, для реализации промышленного потенциала Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.Судостроительный завод имени Бутомы является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Крым, который уже более 75 лет успешно работает на рынке судостроения и судоремонта. Завод начал с первых производственных программ – малых торпедных катеров, морских тральщиков, барж и рыболовных ботов, спускаемых на воду с помощью мостовых кранов. Сейчас предприятие выросло в современную верфь, имеющую опыт работы на экспорт и способную к реализации сложных проектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Импортозамещение и оборонка: завод "Фиолент" в 4 раза нарастил заказыВ Крыму планируют построить ледоколы для "Северного морского пути"В Крыму рассказали об объемах загрузки оборонных предприятий региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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