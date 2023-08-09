Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей
Иномарка за 12 млн рублей для Госэкспертизы Севастополя: инициатора госзакупки уволят
08:29 09.08.2023 (обновлено: 08:46 09.08.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Увидел сейчас в ряде Telegram-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën, по стартовой цене от 12 млн рублей. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена", - написал Развожаев.
Соответствующая заявка от Госэкспертизы Севастополя была размещена на сайте Госзакупок 7 августа. Ее предмет – услуга по лизингу автомобиля, которую предполагалось купить в ходе электронных торгов со стартовой суммой 12 772 740 руб 78 коп.
Как следует из технического задания для поставщиков, заказчик хотел приобрести в лизинг автомобиль Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT или его эквивалент. В описании автомобиля с точностью указаны технические характеристики, включая цвет и обивку сидений черной кожей. Перечислены и требования к внешнему виду, а также 16 позиций для обеспечения комфорта в салоне и требования к музыкальной системе.
На данный момент заявка на приобретение автомобиля уже числится отмененной. При этом в Плане госзакупок, опубликованном на официальном сайте Госэкспертизы Севастополя, данная закупка не значится.
Третьего августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Президент при этом отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".
3 августа, 14:10Путин: российские чиновники должны ездить на отечественных авто
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