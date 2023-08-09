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Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2023
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Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей
Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:29
2023-08-09T08:46
севастополь
михаил развожаев
политика
экономика
новости крыма
госзакупки
государственная экспертиза города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Соответствующая заявка от Госэкспертизы Севастополя была размещена на сайте Госзакупок 7 августа. Ее предмет – услуга по лизингу автомобиля, которую предполагалось купить в ходе электронных торгов со стартовой суммой 12 772 740 руб 78 коп.Как следует из технического задания для поставщиков, заказчик хотел приобрести в лизинг автомобиль Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT или его эквивалент. В описании автомобиля с точностью указаны технические характеристики, включая цвет и обивку сидений черной кожей. Перечислены и требования к внешнему виду, а также 16 позиций для обеспечения комфорта в салоне и требования к музыкальной системе.На данный момент заявка на приобретение автомобиля уже числится отмененной. При этом в Плане госзакупок, опубликованном на официальном сайте Госэкспертизы Севастополя, данная закупка не значится.Третьего августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Президент при этом отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".Читайте также на РИА Новости Крым:Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в КрымуПутин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутатыПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест
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севастополь, михаил развожаев, политика, экономика, новости крыма, госзакупки, государственная экспертиза города севастополя
Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей

Иномарка за 12 млн рублей для Госэкспертизы Севастополя: инициатора госзакупки уволят

08:29 09.08.2023 (обновлено: 08:46 09.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Увидел сейчас в ряде Telegram-каналов информацию о том, что ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя" объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën, по стартовой цене от 12 млн рублей. Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена", - написал Развожаев.
Соответствующая заявка от Госэкспертизы Севастополя была размещена на сайте Госзакупок 7 августа. Ее предмет – услуга по лизингу автомобиля, которую предполагалось купить в ходе электронных торгов со стартовой суммой 12 772 740 руб 78 коп.
Как следует из технического задания для поставщиков, заказчик хотел приобрести в лизинг автомобиль Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT или его эквивалент. В описании автомобиля с точностью указаны технические характеристики, включая цвет и обивку сидений черной кожей. Перечислены и требования к внешнему виду, а также 16 позиций для обеспечения комфорта в салоне и требования к музыкальной системе.
На данный момент заявка на приобретение автомобиля уже числится отмененной. При этом в Плане госзакупок, опубликованном на официальном сайте Госэкспертизы Севастополя, данная закупка не значится.
Третьего августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Президент при этом отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".
В.В. Путин - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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