https://crimea.ria.ru/20230809/glavgosekspertiza-sevastopolya-khotela-kupit-citron-za-12-mln-rubley-1130618430.html

Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей

Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей - РИА Новости Крым, 09.08.2023

Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки... РИА Новости Крым, 09.08.2023

2023-08-09T08:29

2023-08-09T08:29

2023-08-09T08:46

севастополь

михаил развожаев

политика

экономика

новости крыма

госзакупки

государственная экспертиза города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863648_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_68a50942d1b7f093f2aa90d9c0ffb372.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал уволить должностное лицо ГАУ "Государственная экспертиза города Севастополя", ставшее инициатором госзакупки французского автомобиля Citroën с начальной стоимостью более 12 миллионов рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Соответствующая заявка от Госэкспертизы Севастополя была размещена на сайте Госзакупок 7 августа. Ее предмет – услуга по лизингу автомобиля, которую предполагалось купить в ходе электронных торгов со стартовой суммой 12 772 740 руб 78 коп.Как следует из технического задания для поставщиков, заказчик хотел приобрести в лизинг автомобиль Citroen SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT или его эквивалент. В описании автомобиля с точностью указаны технические характеристики, включая цвет и обивку сидений черной кожей. Перечислены и требования к внешнему виду, а также 16 позиций для обеспечения комфорта в салоне и требования к музыкальной системе.На данный момент заявка на приобретение автомобиля уже числится отмененной. При этом в Плане госзакупок, опубликованном на официальном сайте Госэкспертизы Севастополя, данная закупка не значится.Третьего августа президент России Владимир Путин поддержал инициативу гендиректора "АвтоВАЗа" Максима Соколова отрегулировать отечественное законодательство так, чтобы госструктуры и чиновники могли пользоваться исключительно отечественными автомобилями. Президент при этом отметил, что полностью отказываться от импорта Россия "не может и не должна", но "какие-то базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя".Читайте также на РИА Новости Крым:Полковник ответит за поставку плохих комплексов для борьбы с БПЛА в КрымуПутин пересаживает чиновников на российские авто: что выбирают депутатыПо делу о взятке замглавы Минцифры РФ Паршин отправлен под домашний арест

https://crimea.ria.ru/20230803/putin-rossiyskie-chinovniki-dolzhny-ezdit-na-otechestvennykh-avto-1130514165.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, политика, экономика, новости крыма, госзакупки, государственная экспертиза города севастополя