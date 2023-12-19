https://crimea.ria.ru/20231219/nezakonnye-raboty-v-primorskom-parke-sevastopolya-uscherb-25-millionov-1133643371.html

Незаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов

Незаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Незаконные работы на Приморском бульваре Севастополя: ущерб 25 миллионов

Директор Андреевского дворца культуры в Севастополе получил условный срок и возместит более 25 млн рублей бюджету за незаконные работы на Приморском бульваре,... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T10:28

2023-12-19T10:28

2023-12-19T12:00

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Директор Андреевского дворца культуры в Севастополе получил условный срок и возместит более 25 млн рублей бюджету за незаконные работы на Приморском бульваре, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в Крымском следкоме.По данным следствия, в 2020 году обвиняемый незаконно заключил договор на капремонт здания эстрады Приморского бульвара "Ракушка" без надлежащего проекта и согласования с Севнаследием. Подрядчик построил аппаратную будку и амфитеатр, установил стойки для аппаратуры, но ремонт вскоре остановили из-за противоречий требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия. Необоснованные работы на сумму более 21 млн рублей были полностью оплачены из средств городского бюджета.Общий ущерб таким образом превысил 25,5 млн рублей. Обвиняемый признан судом виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повреждении и уничтожении объектов культурного наследия. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно и взысканию в пользу Правительства Севастополя полной суммы ущерба.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории возбуждено дело о превышении полномочий – ущерб 13 млн рублейВ Крыму арестован директор спортшколы за "подаренные" тренажерыВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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